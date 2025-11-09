高雄阮綜合醫院日前發生一名女子未掛號想闖診間，要求黃姓醫師說明母親病情，遭到拒絕後竟嗆醫師缺錢，雙方爆發口角，黃醫師事後發文質疑「需要這樣被羞辱嗎」，撂話這對母女終生不得掛他的門診、收治住院於他名下。依現行法規，醫師或醫院若無故拒診，將違反《醫師法》、《醫療法》，最重得處醫師10萬元、醫院5萬元罰款，高雄市衛生局表示，會依法捍衛醫療秩序與病人的就醫權利。

解釋病情屬於醫療行為

當事人黃醫師在社群平台Threads發文還原當時情況，指女子的母親被居服員帶來看診，隔天女子未掛號就直接來門診狂敲門，要求解釋病情，於是便請對方先掛號，女子被拒絕後，竟回嗆是很缺錢嗎？問幾個問題也要掛號收錢，持續叫囂超過一個小時，影響看診。他認為不該被這樣羞辱，於是通知掛號處，病歷上加註記該女子與其母，終生不得掛他門診與收治住院於他名下。

黃醫師解釋，沒有掛號，就無法調閱病歷，若未看病歷就只憑印象解釋病情，是不負責任的行為，掛號代表醫療契約的締結，「解釋病情」本身是醫療行為，沒有締結醫療契約，怎麼能執行醫療行為？醫療契約是病患與醫療機構透過掛號成立，除非遇到緊急狀況，醫師若對尚未締結醫療契約的民眾提供醫療行為，即屬違反忠誠義務。

醫師無故拒診可罰10萬元

高雄市衛生局今天（9日）表示，根據《醫師法》第21條及《醫療法》第60條相關規定，醫師對危急病人負有即時救治的義務，不得無故拒絕。惟針對非危急狀況，若病患或家屬有嚴重干擾門診秩序、辱罵醫師或嚴重破壞醫病信任關係等行為，依《醫療法》規定，醫師和醫院為維護醫療秩序與安全，在確保病人無生命危險前提下，醫療機構應採必要措施，以確保醫事人員執行醫療業務時之安全。

高雄市衛生局表示，黃姓醫師主張對這對母女「永久拒診」或「在病歷上註記終生不得就診」，基於前述法規，若病患或家屬日後出現嚴重破壞醫病信任關係等行為，衛生局一定依法捍衛醫療秩序；但若無上述事證，醫師與醫院均不得無故拒診，衛生局也會保障病人就醫權益。

依《醫師法》， 醫師若無故拒絕救治病人，得處2萬元以上、10萬元以下罰鍰；另依《醫療法》規定，醫院不得無故拖延救治病人，違反得處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並令限期改善，屆期未改善，按次連續處罰。