國際記憶體大廠三星（Samsung）、美光（Micron）、SK海力士（SKHynix）等為了將產能轉移至利潤更高、市場需求成長快速的DDR5與高頻寬記憶體（HBM），紛紛縮減甚至結束DDR4生產，DDR4現貨價自9月開始再度出現明顯漲幅，帶動第四季合約價跟進調漲，考量DRAM產能持續受到排擠，以及下游需求轉換至DDR5速度較預期慢，供給端吃緊有望延續至明（2026）年上半年。

雖然DDR5是新標準，但部分PC和工業應用領域轉向DDR5的速度較慢，仍依賴DDR4作為經濟實惠的解決方案，使得DDR4在市場上仍有結構性需求，在某些情況下，DDR4現貨價格甚至出現高於DDR5價格「價格倒掛」現象，這進一步刺激了市場對DDR4關注與囤貨行為。

在台廠中，目前能穩定供應DDR4DRAM晶圓或記憶體的主要製造商包括華邦電（2344）、南亞科（2408）等，晶豪科（3006）、鈺創（5351）等公司也供應利基型記憶體產品，包括DDR4，其他如威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）、宇瞻（8271）等則專攻憶體模組。

明星級基金經理人沈萬鈞表示，記憶體產業「傳統景氣循環」與「超級循環」，本質在於傳統的景氣循環通常有固定或較短的時間範圍，但超級循環則具備更長的持續時間、更廣泛的缺貨範圍，以及獨特的技術與資本支出驅動因素，除了時間比原來長（超過一年）之外，品相也比原來多，幾乎所有品相都在漲價。

