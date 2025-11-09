台北市萬華區老字號麵館「昶鴻麵點」民國43年開業，近來曾連續5年入選《台灣米其林指南》必比登推介，不過最近傳出老闆夫婦年事已高，決定關門休息，店家近日已悄悄熄燈，結束70年歷史，Google Maps上也顯示「永久歇業」狀態。不少老饕想上門大啖美食卻撲空，得知店家停業消息都相當不捨。

昶鴻麵點位於華西街夜市，主打麵食及各式經典黑白切，包括嘴邊肉、生腸、豬尾巴、豬舌、豬心等，並以招牌的「菊花肉麵」最為知名，這道料理是使用豬頰靠近嘴邊的肉部位，因其膠質紋理看起來像菊花而得名。

昶鴻麵點自2020年起連續5年入選《台灣米其林指南》必比登推介，是許多老饕心目中的經典好味道，也是歌手蕭敬騰喜愛的店家；不過近日昶鴻麵點已悄悄熄燈，Google Maps上也顯示「永久歇業」的狀態。

實際查看昶鴻麵點在Google上的評價，擁有4.1顆星、近700則評論，許多民眾吃過後都讚翻，直呼餐點多樣又好吃，且價格便宜，整體來說物超所值，也有不少老饕一試成主顧，大家紛紛留言，「湯頭很好喝，喝得出來古早味，真的很用心」、「光是湯頭就會讓人留連忘返，招牌湯麵點起來就對了。」

如今昶鴻麵點已歇業，結束70年歷史，一代必比登名店正式成絕響，讓老饕們感到惋惜。