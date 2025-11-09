“I honestly didn’t expect any result and to go so far, it’s just incredible.” 💜#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/eMzIAqlNlL — wta (@WTA) November 8, 2025

哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）在WTA女網年終總決賽打敗球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），進帳523萬美元冠軍獎金（新台幣1.62億美元），WTA官方驕傲地宣布這是女子體壇史上最高的單一賽事獎金！

芮芭奇娜今年奮戰一整季的總獎金為322萬美元，莎芭蓮卡是唯一突破千萬美元的女將（1231萬美元），結果芮芭奇娜在年終賽一舉豪取523萬美元，她在小組賽3戰全勝所以拿到全額獎金，全年獲得845萬美元獎金。

「這個指標性的獎金金額刷新了男子和女子職業巡迴賽的紀錄。」WTA聲明感謝沙烏地阿拉伯對女網的大力贊助：「由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）贊助的第2屆WTA年終賽利雅德站，為觀眾帶來世界頂級選手之間的精彩比賽。」

相較之下在義大利杜林舉行的ATP男網年終賽，今年全勝冠軍獎金507萬美元，還輸給WTA女網年終賽。利雅德的賽場在沙烏地國王大學體育場，總計舉辦3屆WTA年終賽（2024-26）。

WTA年終賽女雙冠軍庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）、梅丹斯（Elise Mertens）也各自進帳106萬美元（新台幣3284萬）的高額獎金。