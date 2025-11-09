南投縣埔里虎頭山昨天（8日）午後驚傳飛行傘「空中撞擊」意外。兩具飛行傘在半空中疑因距離過近互相碰撞，雙雙失控往下墜落，最後掛在樹林間。現場民眾目擊全程，嚇得驚呼並錄下影片，上傳臉書社團「爆料公社公開版」後引發熱議。不少網友擔心傘友傷勢，紛紛留言關心。

虎頭山海拔約600公尺，是中部地區知名飛行傘基地。受惠地形與穩定風場，一年四季都適合飛行活動，尤其秋冬氣流更穩，被視為傘友練飛、體驗的熱門場域。午後常見各色飛行傘在山谷間穿梭，但沒想到卻在這個旺季卻爆出意外。

目擊者拍下的影片中，可見兩具飛行傘先是貼近飛行，不到一秒便直接撞上，傘具瞬間扭曲，兩名飛行者失去控制後快速往山坡方向墜去。錄影者受到驚嚇，當場發出喊聲：「哇！」接著停止錄影。影片上傳後，不少網友直呼「看起來很危險」、「希望人沒事」。

南投縣消防局今天表示，並未接獲相關案件通報；而當地飛行傘業者則透露，兩名傘友確實因碰撞而跌落，但因當下高度已接近樹梢，加上傘具掛在樹上、座袋又能緩衝衝擊，兩人都能自行脫困，沒有受傷。業者強調，「掛樹」在飛行傘運動並不少見，並非等同於重大事故。

據了解，其中一名傘友為來自香港的初學者，近期由教練在埔里指導飛行訓練，但在獨立飛行時疑未注意周遭空域狀況，與另一名台灣的傘友靠得太近，才釀成碰撞。業者也提醒，飛行傘屬高風險運動，飛行時務必保持安全距離、眼睛不離空域，不是只有看前面，四周都要顧到。