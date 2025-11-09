中央氣象署地震報告指出，今（9）日15：01發生芮氏規模4.1地震，震央在花蓮縣政府南南西方17.1公里，位於花蓮縣壽豐鄉，地震深度19.7公里。各地最大震度，花蓮3級，南投2級，台中、宜蘭1級。

15：26花蓮又發生規模4.2地震。（氣象署）

15：26花蓮再度發生芮氏規模4.2地震，震央在花蓮縣政府西北方3.7公里，位於花蓮縣新城鄉，地震深度47.4公里。各地最大震度，花蓮、彰化2級，南投、台中、宜蘭、雲林1級。

