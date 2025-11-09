屏東縣政府客家事務處9日在縣府大禮堂舉辦全齡客語沉浸成果展，現場有闖關遊戲，小朋友以客語說出與美食相關的話，就能闖關集點或玩戳戳樂。（羅琦文攝）

屏東縣政府客家事務處9日在縣府大禮堂舉辦全齡客語沉浸成果展，現場有闖關遊戲，小朋友以客語說出與美食相關的話，就能闖關集點或玩戳戳樂。（羅琦文攝）

屏東縣政府客家事務處推動客語發展，9日在縣府大禮堂舉辦全齡客語沉浸成果展。（羅琦文攝）

屏東縣政府客家事務處9日在縣府大禮堂舉辦全齡客語沉浸成果展，並且表揚10個戶模範客語家庭，得獎的邱詩琪（左一）表示，語言環境真的很重要。（羅琦文攝）

屏東縣政府推動客語，針對不同年齡層對象，從家庭、學校、社團等不同領域規畫推廣措施。縣府客務處今（9）日在縣府大禮堂舉辦全齡客語沈浸成果展暨模範客語家庭表揚。獲獎的邱詩琪表示，語言環境真的很重要，她母親從台中嫁到屏東長治客家庄，她則是國中之後離開客庄到外求學，結果現在母親客語說得比她好。

成果展在萬巒鄉立幼兒園小朋友以客語唱跳「醬菜」揭幕，演譯醬菜在客家文化中扮演的重要角色。現場以客家米食為主題，小朋友只要以客語說出與美食相關的話，就能闖關集點或玩戳戳樂，氣氛熱烈。另外還有長照職場客語教材、教具與線上教學影片展示，並呈現客話講故事志工透過生動繪本與唸謠演繹故事情節、客語老師將文化與科學等多元知識融入客語家庭課程中。

出席成果展的客委會語言發展處副處長吳昌成致詞時表示，客語推動確實不容易，現在35歲以下的年輕一代，幾乎都不大會講客語，希他們的孩子透過學校沉浸式學習客語之後，回到家裡，這些35歲以下的年輕一代，也能以客語和孩子共學互動，這樣藉由孩子將客語帶回家裡，年輕一代的客語就會更進步。

屏東縣客務處長李明宗指出，縣府在學校推動客語沉浸教學，今年共有654位學童參與；為家庭舉辦的客話講故事與家庭親子系列課程，有近2000個家庭、6500人次參與；在公部門推動各項活動、會議的舉辦使用客語並辦理客語認證班，以增進客語提供服務的能力，共有39班783人參與；為提供客庄長輩客語貼心服務，辦長照職場客語研習班，共6班81人參加；在社區設置「伯公照護站」舉辦客家文化活動，吸引共2萬人次參與，還有626家商店提供客語服務，合力營造社區客語生活圈。

今日成果展並表揚10戶模範客語家庭，其中邱詩琪、葉凊瑞母子住在屏東市，仍不忘精進客語能力；擔任國小教師的邱詩琪說，她母親25歲時從台中嫁到屏東長治客家庄，從完全不會說客語，到能流利表達，而她自己雖然在家庄成長到國中，但之後到外求學都是講國語，再回到萬巒工作時，客語已經不流利，有時還要問母親，目前住在屏東市，孩子到上國小前都請母親照顧，也有了一定的客語基礎，所以沉浸式語言教育真的很重要，如今她和兒子葉凊瑞都已通過客語初級認證。

客務處指出，屏東縣客家人口比例占全縣23.1％，目前客家族群新世代已逐漸流失說客語能力，縣府將持續跨領域推動客語發展，深化在地客語傳承，讓客語在屏東深根、茁壯，成為世代共用的生活語言。