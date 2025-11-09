為協助年輕新手爸媽在育兒道路上不再焦慮摸索，基市兒少處推出免費到府的「育兒指導服務」，凡居住於基隆市、育有6歲以下兒童且有照顧需求的家庭，可透過電話或線上表單申請，由指導員免費到宅提供親職示範及親職諮詢等服務，協助家長建立正向教養觀念與照顧技巧。

基市兒少處長吳雨潔表示，基隆市0至6歲幼兒約1.2萬人，占全市人口約3.5％；市府的各項育兒津貼補助與支持服務方案，如能及早介入與專業陪伴，讓新手爸媽在育兒歷程中獲得實質支持，除減輕許多家庭照顧壓力外，並可預防教養困境或因疏忽造成的幼兒意外等憾事。

吳雨潔指出，為強化在地家庭支持系統及社會安全網2.0計畫前端預防性支持措施，市府今年攜手社團法人中華民國愛加倍社會福利關懷協會，以公私協力方式推動「育兒指導服務」。

吳雨潔說明，凡居住於基隆市、育有6歲以下兒童且有照顧需求的家庭，皆可以電話或線上表單申請，經協會媒合後，由經過完整訓練的指導員免費到宅提供親職示範、餐點準備、家務指導與親職諮詢等4大項服務，協助家長建立正向教養觀念與照顧技巧。

服務多年的陳姓指導員分享，第一次服務時，寶寶安穩地睡在柔軟的搖床裡，媽媽問「寶寶哭了，是不是不應該馬上抱起來？」，指導員回答可以抱起來，並解釋哭泣是寶寶在表達需求，接著示範正確抱姿與分享親子按摩技巧給新手爸媽參考。

陳姓指導員說，透過幾次服務下來，夫妻倆越來越熟練，能分工也能從容照顧寶寶，受指導的媽媽更分享，「最讓我感動的，是有人在我們最慌亂的時候出現，讓我們知道只要一步一步學就好」，相當肯定服務。

吳雨潔強調，市府將持續透過各區社會福利服務中心、醫療院所等多元管道進行業務宣導，擴大服務觸及面，讓新手爸媽在育兒過程中更有信心，打造出更友善、更安全有愛的育兒城市。