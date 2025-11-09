副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席IPAC年度峰會並發表演說，我政府稱「重大外交突破」。此舉雖創下我國副元首訪問非邦交國首例，不過國際政治觀察家方恩格律師也質疑，比利時會同意蕭美琴入境，究竟有什麼動機？

蕭美琴昨日驚喜現身歐洲議會，以台灣副總統身分在「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說，引發許多討論，《中天新聞》整理多位學者的意見，其中東吳大學政治系副教授左宜恩表示，我國雖是IPAC會員，但蕭美琴能以副總統身分發表演講，顯示IPAC對我方支持，不過即使不是正式大會演講，預期中共仍會表達反制措施。

政治大學外交系教授黃奎博則認為，此事不應被過分誇飾，這次突破能否成為慣例或僅曇花一現，考驗民進黨政府，中共恐在諸多國際場合壓制或封鎖我方，讓我方因小賠大。至於國際政治觀察家方恩格律師則認為，這次算外交突破，不過他也質疑，比利時同意蕭美琴入境，有什麼動機？

另外，政大國關中心研究員嚴震生認為，這是在歐洲議會發表演說而非在國會演講，是找到同溫層就可以去講，因此並不算最大突破，這些人也不是實際掌權的；嚴強調，台灣的外交，特別是對美國工作比較辛苦的地方在於很難接觸到最核心的人物，真正有發言權、有影響力的人來同情、支持台灣，嚴說有些人過去可能做過不錯的位置，但如今已經不是在權力核心了。