警方公布詐騙廣告新趨勢。（警方提供）

刑事局統計今（2025）年至9月30日止，共通報網路廣告平台業者下架逾7萬則詐騙廣告，其中第3季通報Meta下架詐騙廣告5761則、通報Google下架詐騙廣告59則，已出現利用「普發現金1萬元」為噱頭的詐騙廣告。另外，Threads平台的詐騙貼文數量顯著增加，除假投資、假交友、假求職外，有大量貼文會用店家歇業、二手出清、整理空間、情侶分手等理由欲販售或免費贈送物品，吸引留言，隨後提供「假賣貨便」連結，營造需身分驗證的假象，再引導操作網銀轉帳。

為防制網路詐騙內容持續擴散，刑事局積極監測及通報下架涉詐廣告及貼文。警方說，觀察近期網路詐騙態樣，詐騙集團多以投資、求職、活動體驗、補助金及贈送物品等名義誘使民眾不知不覺中落入詐騙陷阱，甚至已出現利用「普發現金1萬元」為噱頭的詐騙廣告，顯示網路詐騙已滲透至日常生活各種情境中。

刑事局自114年1月1日起至114年9月30日止，共通報網路廣告平台業者下架逾7萬則詐騙廣告，其中114年第三季，通報Meta下架詐騙廣告5761則、通報Google下架詐騙廣告59則。本季詐騙廣告態樣，假求職與假活動體驗占63.49％、假投資占27.62％、領取補助金占5.19％、其餘占3.70％。

刑事局分析各類詐騙廣告常見的關鍵字或特徵，其中假求職與假活動體驗廣告，是以徵才（例如照服員、配音員）、課程參與、活動體驗、做公益領禮券、推廣吃素等內容吸引瀏覽點擊，並引導至LINE聯繫細節，後續演變為騙取個資、投資詐騙、騙取金融帳戶、招募車手等情形。

假投資詐騙廣告則以「準時報牌」、「名人公益贈書」、「今天佈局、明天驗證」等話術吸引民眾，或偽冒知名企業家、財經名人、網紅營造專業形象取得信任。而領取補助金的詐騙廣告，是以領取生活補助金、援助津貼為關鍵字，後續以申請程序需要而要求提供金融帳戶（卡片）。

因應普發現金1萬元即將發放，刑事局密切關注與其相關網路詐騙內容，並已蒐報數十則以普發1萬元現金為噱頭，實則為施行假投資詐騙之網路廣告，是類廣告以圖（影）片呈現聳動文字「1萬元放大方式」、「用手機變現」、「全民都能領」等，誘騙民眾進一步點擊。

另刑事局觀察自114年第3季起，Threads平台的詐騙貼文數量有顯著增加，除假投資、假交友、假求職等內容外，有大量貼文會用店家歇業、二手出清、整理空間、情侶分手等理由欲販售或免費贈送物品，以吸引民眾瀏覽、留言，隨後提供「假賣貨便」連結，後續營造需進行身分驗證之假象，再引導民眾操作網路銀行轉帳。

刑事局呼籲民眾，切勿輕信來路不明的網路廣告與貼文，尤其是要求加入通訊軟體、提供個資、交付金融帳戶或轉帳操作的內容，均極可能為詐騙陷阱。遇有可疑訊息可撥打165反詐騙專線查證，或提醒親友提高警覺，共同守護網路安全環境，避免財產損失。

刑事局強調，網路廣告平台業者依法有明確責任，不能放任詐騙廣告流竄，依據《詐欺犯罪危害防制條例》第30條明訂，平台不得刊登或推播含有詐欺內容的廣告，並應建立完善的防詐管理機制。呼籲網路廣告平台業者切勿逃避責任，應積極配合法規，主動落實防詐義務。