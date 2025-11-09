新加坡人均消費力高，更是進軍整個東南亞市場的樞紐，台南市政府積極耕耘新加坡的多元農特產品外銷通路，市長黃偉哲8日快閃新加坡行銷當季盛產的台南後壁洋香瓜與麻豆大白柚，並透過現場試吃展示及線上直播等多元推廣方式，吸引新加坡朋友爭相下單預購，展現台南鮮果的卓越品質與國際競爭力。

黃偉哲昨天上午先出席在新加坡福建會館舉辦的「台南優選鮮果展示暨試吃會」，偕同駐新加坡大使童振源、後壁區農會總幹事林怡歆，合力推銷後壁區香氣濃郁、果肉細緻的洋香瓜，也介紹麻豆區果粒碩大、酸甜比例均衡的大白柚，新加坡朋友試吃後對台南洋香瓜及大白柚的美味大加肯定，短時間就吸引許多識貨的饕客下單預購。

另外，市府也與新加坡知名水果超市通路合作舉辦線上直播銷售，藉由新加坡家喻戶曉的藝人黃世南以及新興電商通路的雙重加持，大力推銷洋香瓜與大白柚，期盼將產地直送的最優質台南鮮果直送上星國民眾餐桌，更為台南鮮果後續叩關周邊東南亞市場開拓新契機。

黃偉哲與童振源特別在下午正式直播前到場致意打氣，並與現場購物民眾親切互動，新加坡知名的大胃王Zermatt Neo（梁照遠）也驚喜現身支持。

黃偉哲表示，台南憑藉優越的氣候條件與精緻的農業技術，生產出兼具風味與安全的優質鮮果，此次帶來的台南的洋香瓜正值盛產，香氣與口感絕佳；至於大白柚則全身都是寶，不僅好吃更有豐富的營養價值，因此特別帶來推薦給新加坡朋友，也很高興獲得在地消費者的青睞。