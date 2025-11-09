彰化「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀今日登場，有長輩們玩起Cosplay充滿活力。（彰化縣政府提供／葉靜美彰化傳真）

即使年紀大，也要穿得時尚又有型！彰化「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀今日登場，其中年齡最大的是同樣86歲的林千惠及黃玉仔阿嬤，她們穿著年輕又時尚的服飾上台，在舞台上展現出最美麗的一面，還有長輩們玩起Cosplay充滿活力，縣長王惠美表示，長輩只要有自信，就會活得更快樂。

「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀，是彰化縣政府舉辦的一系列重陽敬老活動之一，今年活動邀請縣內5個社區共79名長者參與，長者們事先經專業講師教導如何走秀及進行當日穿搭設計，QUEEN SHOP服飾品牌連6年贊助服飾及配件，今年再提供68套新潮服飾，由68位長者穿上舞台，另有11位長者角色扮演，各自展現自信與活力。

這次高齡走秀有兩位最高齡的長者，一位是來自大村鄉茄苳社區的86歲林千惠阿嬤，她雖因車禍導致身體略有不適，但仍堅持「要動起來、保持健康」，成為全場的「元氣代表」；另一位同樣來自大村鄉茄苳社區的86歲黃玉仔阿嬤則是第一次參與表演型活動，平時忙於照顧家人，少有屬於自己的時間，她努力在舞台上展現最美的樣子。

彰化「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀今日登場。（彰化縣政府提供／葉靜美彰化傳真）

王惠美表示，QUEEN SHOP多年以來對「我愛我的老樣子」的支持，讓長輩能夠穿上年輕且時尚的衣服，心情愉快地參加走秀，展現截然不同的活力，而最高齡的林千惠阿嬤及黃玉仔阿嬤更是在舞台上展現他們最美麗的一面，「要活就要動！」，長輩走出戶外並融入社會，心情會更好，也會更有自信。

王惠美也預告，縣府將在11月22日舉辦「銀髮換數師拉密大賽」，也就是電動遊戲比賽，長輩玩電動能促進腦部反應，讓身體更靈活，同時也拉近與青年世代的距離；縣府社會處補充，11月23日將有「社區照顧關懷據點成果展」，透過成果展據點長輩展現健康與活力，歡迎長輩們一起參與同樂。