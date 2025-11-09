特斯拉批准10年1兆美元薪資方案，馬斯克將成為「兆元富翁」。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）股東投票批准執行長馬斯克（Elon Musk）的薪酬方案，若達成特定目標，他未來10年將獲得總價值將近1兆美元的特斯拉股票，是史上最貴企業薪酬方案。不過特斯拉支付馬斯克創紀錄薪資真的值得嗎？專家分析馬斯克確實很有價值，股東相信他的AI願景將能帶來豐厚收益，同時他本身就為特斯拉增值。

1兆美元有多少？BBC指出，可以想成是每天買一幢總價1000萬美元（近新台幣3.1億元）的房子連續25年，還有餘裕添購家具及裝修。

特斯拉沒馬斯克 「就像披薩沒撒起司」

馬斯克在美國總統大選中支持川普，選後協助川普為聯邦政府瘦身，減少聯邦支出、裁減人事，他還多次介入外國政治，公開支持當地極右派政黨，這些爭議舉動引發劇烈批評，甚至造成特斯拉在美國、歐洲銷量暴跌，特斯拉門市、車輛、充電樁遭嚴重破壞。

不過報導指出，馬斯克依舊有大批信徒，他們相信他對未來的願景並且會實現，從投票結果看來，大多數特斯拉股東似乎都屬於這一派。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）同樣相信馬斯克能實現願景，直言股東當然會同意他的薪資方案，因為若他成功了，他將創造數兆美元的股東價值，為投資人帶來豐厚收益。

艾夫斯將馬斯克形容為「當代愛因斯坦、愛迪生」，如果沒有巨額薪資，馬斯克可能在未來幾年帶著他的AI計畫離開，「沒有馬斯克的特斯拉，就像披薩上面沒有起司」。

馬斯克能贏AI競賽

艾夫斯認為馬斯克的價值在於他的AI願景，直言馬斯克勇於「涉足他人沒有涉足的領域」，代表他可能達成目標，「他確實有些令人不安的行為，確實遭致攻擊，但很多人其實喜歡這樣，這就是為什麼他是全球最富有的人。這能幫助在歐洲銷售車輛嗎？不能，但這能幫助特斯拉贏得AI競賽嗎？可以」。

馬斯克幫特斯拉增值 沒他就沒特斯拉

身為特斯拉股東的英國券商哈格里夫斯藍斯唐（Hargreaves Lansdown）分析師布里茲曼（Matt Britzman）表示，若和特斯拉的營利相比，馬斯克參與政治引發的負面結果根本微不足道；他還認為，特斯拉1／3的價值要歸功於他所謂的「馬斯克溢價」（Musk premium），也就是馬斯克帶來的附加價值，要不是馬斯克，特斯拉不會有這樣的價值。

「這是一家市值1.4兆美元的企業，不是奠基於目前的汽車事業，這1.4兆事業是基於對特斯拉未來3年業績的期待」，布里茲曼指出，當中很多期待都寄託於馬斯克身上，以及他的遠大抱負及長遠眼光之上。

10年1兆美元 條件不輕鬆

不過馬斯克要獲得這麼大筆薪資，條件也不輕鬆。CNBC報導，他不會以領薪水的方式獲得這筆薪資，而是分成12期，在未來10年內達成特定目標時以股票獎勵形式給予，同時馬斯克對於公司事務有更大投票權，他在特斯拉的持股比例將從13％增至25％，將增加超過4.23億股。

當特斯拉市值達到2兆美元，馬斯克就能獲得第一期股票，目前特斯拉市值為1.54兆美元；接下來9期，特斯拉市值每增加5000億美元，馬斯克就能獲得一期股票，直到達到6.5兆美元；當特斯拉市值以1兆美元的幅度增加，馬斯克就能獲得最後2期股票，代表市值最終須達到8.5兆美元，馬斯克才算領到所有薪資。

除此之外，特斯拉還設立其他營運目標：包括調整後年度稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）須從500億美元增加至4000億美元，特斯拉今年第3季的調整後EBITDA為42億美元；交付2000萬輛新車；全自動駕駛（FSD）輔助軟體訂戶要增加9倍至1000萬戶；交付100萬台Optimus人形機器人；以及100萬輛自動駕駛計程車（Robotaxi）投入商業營運。

特斯拉董事會訂下的目標可說是相當棘手，原因之一是Optimus人形機器人目前尚未上市。馬斯克尚未對實現這些目標設下具體日期。

不過就算馬斯克未達成大部分目標，仍能獲得數百億美元，僅實現幾個相對容易的目標，就能入手超過500億美元。薪資計畫中也包含幾個「覆蓋事件」（covered events），包括天然災害、戰爭、疫情等可能阻礙公司設計、製造及銷售產品的情況，讓馬斯克就算無法達成目標，也能獲得股票。