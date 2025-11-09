曾執導《宿怨》的好萊塢名導亞瑞阿斯特，這次帶著新作《瘋狂小鎮愛丁頓》來台出席金馬影展，9日下午他接受台灣媒體聯訪時提到，台灣是很漂亮的國家、城市，自己喜歡吃牛肉麵，「我一直都很想來，因為喜歡台灣導演侯孝賢、楊德昌以及蔡明亮」，並點名最愛《悲情城市》、《牯嶺街少年殺人事件》以及《河流》。

亞瑞阿斯特這次與《小丑》奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯再度合作，演員陣容華麗，還有艾瑪史東、佩德羅帕斯卡等人，他大讚，「我很幸運能跟這些大明星合作，他們私下都很好相處，特別是菲尼克斯，他的工作態度跟我很相似，很認真又很風趣。」談及《瘋狂小鎮愛丁頓》當中，瓦昆菲尼克斯有正面全裸的鏡頭，被問到瓦昆菲尼克斯是否會排斥，他笑回：「才沒有，他很期待裸體上場。」之後更開玩笑說：「很好看吧。」

《瘋狂小鎮愛丁頓》觸及了種族、政治、網路社群等社會議題，亞瑞阿斯特談到，在疫情之後，社會的對立越來越嚴重，對於國家領袖來說，不應該激化這樣的對立，顯然很多的政治人物並沒有打算停手。他坦言，儘管自己有社群帳號，但只用來瀏覽，「原本想看看現在社會的狀況有多糟糕，結果發現越來越糟糕了」。

受到社群和網路的影響，亞瑞阿斯特認為，現在大家耐心度越來越短，反而無法去接觸或感受藝術，現在看電影不是去欣賞藝術，而是為了發文而已。此外，被問到如果自己的電影成為迷因，他說，完全不會興奮，雖然會讓觀眾來看電影，但這並不是我自己會想看到的事。

亞瑞阿斯特抵台出席映後座談，大讚觀眾的發問都非常聰明、深入，是他在其他影展沒有聽到的訪談，讓他也收穫很多，由於電影製造了焦慮感給觀眾，他坦言自己確實也是很焦慮，至於拍攝焦慮的角色是否有訣竅？他則笑稱沒有「我就只是沉浸在角色裡頭而已」。