大陸商務部今（9）日宣布，即日起將暫停實施對鎵、鍺、銻和石墨在內的關鍵礦產管制措施，被視為美中釜山峰會後的首項實質成果。台灣經濟研究院專家解析，北京這次善用稀土籌碼，「手上武器比八年前多」，已不必再用巨額採購換取讓步，預期後續貿易戰不會進一步擴大，「美中會回到原點」。

大陸今公告鬆綁稀土部分管制

美國總統川普與中國國家主席習近平在釜山會晤並達成貿易協定。大陸商務部今日公告，經批准，自即日起至2026年11月27日，商務部公告2024年第46號「關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告」第二款暫停實施。第二款內容為「原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。」

根據美方公布的協議內容，大陸除暫緩稀土出口許可證制度一年外，並將恢復對稀土和包括鎵、鍺、銻、石墨等關鍵狂呼核發出口許可證，惠及美國終端使用者與其全球供應商。此舉緩解了市場對大陸「卡稀土」衝擊全球供應鏈的擔憂。

大陸海關總署10月中下旬公布的數據顯示，2025年9月，中國自美國進口大豆量從2024年同期的170萬噸降至零。

2「武器」讓川普軟了

台灣經濟研究院院長張健一指出，大陸憑藉放鬆稀土管制與購買美國大豆，成功讓川普軟化立場，預期後續貿易戰不會進一步擴大，「美中會回到原點。」

「今年初出現貿易戰，5月後沒有那麼嚴重，大陸因稀土、石墨及鋰電池材料都在貿易戰占上風。」台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德也分析，北京這次以稀土作為談判籌碼，策略上比八年前成熟許多，「相較八年前還得簽下2,000億美元採購協議，這次只要暫緩稀土限制、加上一紙大豆合約，就讓美方收手，顯示手上的武器比以前多。」

孫明德補充，大陸在這次貿易戰「因為稀土打出漂亮一仗」，即使美國官員批中方利用稀土威脅供應鏈，美方仍難擺脫依賴，「前總統拜登說要擺脫大陸稀土依賴，但四年過去了還是沒有做到。」

Blackwell 不賣大陸？時間問題

針對美國總統川普表示輝達（NVIDIA）最先進的 Blackwell 晶片不會賣給大陸，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，美國將晶片出口視為談判籌碼，「未來輝達晶片仍有可能銷往大陸，只是需要時間與條件」。

她分析，美方底線仍在於技術安全，「美國不會讓最先進的晶片與製程技術外流，也不會讓大陸進入先進製程。」