日本職棒養樂多燕子重砲村上宗隆將透過入札制度挑戰美國職棒，他被多家美媒視為今冬自由球員市場最受矚目的超級新星。《MLB Trade Rumors》將他列為自由球員榜單第4名，預測可望簽下8年、總額1.8億美元（約新台幣55.8億元）的長約，形容他是「真正擁有滿分力量（80級）的左打重砲手」。

該網站指出，村上在日職展現的長打火力「足以改變比賽節奏」，但道奇隊簽下他的機率相當低。由於陣中已有弗里曼（Freddie Freeman）與大谷翔平兩位強力左打，加上守備位置重疊，道奇恐不會再投入競爭。相較之下，大都會、洋基、紅襪、天使、教士與水手被視為更有可能出手的潛在買家。

儘管潛力驚人，但部分分析師對村上能否即刻適應大聯盟投手仍抱持保留態度。《The Athletic》記者薩里斯（Enos Sarris）指出，村上今年在好球帶內的揮棒擊中率僅73%，遠低於大聯盟平均值83%，揮空率高達37%，面對變化球時更達49%。他並將村上與賈羅（Joey Gallo）等典型「全壘打型打者」相比，認為若不改善擊球率，可能陷入「高三振、低打擊率」的困境。

《FanGraphs》分析師朗根哈根（Eric Longenhagen）也指出，村上對非速球的擊中率僅約51%，「在大聯盟這是相當危險的數字，若無法提升擊球穩定性，將成為他立足的最大挑戰。」不過他仍給予高度評價：「村上擁有極稀有的原始力量與爆發性擊球，資金雄厚、願意耐心培養的球隊，肯定會願意冒險一搏。」

根據《The Sporting News》分析，若藍鳥游擊手畢謝特（Bo Bichette）選擇拒絕合格報價、投入自由市場，藍鳥極可能出手競逐村上，用以補強中段棒次火力。

年僅25歲的村上宗隆在日職生涯8季累積246轟、1735分打點，2022年以56轟打破日本本土球員單季全壘打紀錄，勇奪打擊三冠王與MVP。儘管本季受傷僅出賽56場，仍擊出22轟，展現驚人長打能力。