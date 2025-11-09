女子白天重返現場拍照，現場明明就是合法停車格，卻遭到魚市的人亂丟廢棄物掩埋。（翻攝echoyuan_ek）

今天（9日）凌晨，在基隆市的崁子頂橋下，孝一路附近，發生了一件令人難以置信的事件。一位女性機車騎士在合法的停車位停放了她的機車，沒想到在返回取車時，竟然發現她的愛車被魚市場的廢棄物完全覆蓋，讓她感到非常憤怒。

這位女騎士在社交媒體上分享了她的遭遇。她提到，她和男友前往網咖，將機車停放在這個位於崁子頂橋下的停車格。當他們回到停車地點時，眼前的景象讓他們難以置信，原本的停車位已經變成了一個垃圾堆。起初，他們還以為機車被偷走了，但在仔細翻找魚市的垃圾後，才發現機車仍然停在原位，只是完全被廢棄垃圾掩埋。

由於停車位緊鄰魚市場，機車被垃圾掩埋後，整輛車瀰漫著濃厚的魚腥味。她立即撥打110報警，然而，警方到達現場後卻表示，此事屬於環保局的管轄範圍，他們無法處理，只建議她拍照蒐證後向相關單位投訴，隨後便離開了。

由於時間已是凌晨三點多，投訴環保局也無人接聽。無奈之下，她只能自己動手清理垃圾，最終弄得全身都是魚腥味。她對於魚市場的行為感到非常不滿，認為自己明明是停在合法的停車格內，卻要遭受如此不合理的待遇。

這篇貼文一發布，立刻引起了許多網友的共鳴。許多基隆在地的網友紛紛留言表示：「合法停車卻要受到這種對待，真的很離譜」、「去年我的車也被埋過，上面還掛著魚內臟」、「那邊亂象存在已久，根本無法無天」、「魚市的人真的太誇張了」、「在那邊停車超級臭」、「基隆竟然還有停車位？」、「旁邊還貼著垃圾不落地的標語！真是諷刺」、「支持投訴，太過分了！」、「這就是基隆的日常嗎？」。