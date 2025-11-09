池上大橋改建工程近2年挺過7次颱風侵襲。（蔡明亘攝）

台9線池上大橋為串聯池上與關山的重要橋梁，建成逾30年，橋墩基礎裸露且耐震不足，交通部公路局砸17.52億元改建，工程近2年挺過7次颱風侵襲，採半半施工確保通行，北上線預計115年農曆年前完工，將率先開放通行，預計116年全線通車，未來耐震將從4弱提高至5強，防洪標準30年提升至50年，打造「高大壯、高大美」的新池上大橋。

公路局持續推動「台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）」系列建設，計畫範圍自台9線花東縣界至台東市緣色隧道，並以安全、景觀、人本、生態四大面向為計劃主軸，辦理台９線道路拓寬或新闢外環，有效提昇省道公路系統使用效率、改善瓶頸路段及健全路網完整性，其中池上大橋改建工程為計劃內目前積極施工中之重點路段，兼顧交通安全、景觀融合與環境永續，完工後將成為花東縱谷最具代表性的景觀交通門戶。

公路局南部養護工程分局關山工務段段長林進芳說明，台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）計畫分4個原路段拓寬與3個新闢外環道，路線全長45.8公里，延續花蓮路段公路改善工程，提升花東公路服務品質，提高行車運轉安全性與舒適性。

池上大橋位於花東縱谷平原，橫跨卑南溪，串聯池上與關山，是縱谷地區重要交通幹線，因應既有橋梁年久及抗洪、耐震標準不足，故優先辦理改建。

林進芳指出，此工程全長1.34公里，其中橋梁段為860公尺，新橋採雙向分離設計，單向橋面寬度由8.5公尺拓寬至13公尺，橋面更為寬敞，並配置2車道及1慢車道，使行車更為順暢。橋梁跨距長度由舊橋的34公尺大幅增加為75至123公尺，並提高梁底高程最高達2.60公尺，大幅增加通洪斷面，兼顧防洪與安全。

交通部視察池上大橋改建工程。（蔡明亘攝）

工程112年開工，採「半半施工」方式，先辦理北上線橋梁改建，完成後再辦理南下線橋梁改建，確保用路人施工期間仍可安全通行；同時採用懸臂工法施作，避免於河川行水區設置支撐結構，降低對河川生態與水流的干擾，展現工程對環境的重視。

針對工程期間遭遇困難，林進芳提到，113年經歷凱米、山陀兒、康芮及天兔颱風，造成卑南溪水位暴漲，施工便道遭沖毀，嚴重影響施工，接著今年又有薇帕颱風外圍環流豪雨、楊柳及樺加沙颱風影響，導致工區出現災情。

施工單位祭出解決對策，包括原設計規劃3套柱頭節塊支撐系統增加至4套、原設計規劃3套懸臂工作車至6套、增設場撐邊跨設備原規劃4套支撐架增至6套。

目前工程進度49.26％，北上線預計於115年農曆年前完工，屆時將率先開放通行，改善地方車流瓶頸，後續接續施工南下線，預計明年2月拆除南下舊橋、116年3月完成南下新橋、116年4月全線通車。

公路局說，池上大橋位置視野遼闊，橋上可遠眺台鐵新武呂溪橋列車奔馳於山河間的壯麗景致，東北側則可俯瞰伯朗大道與稻浪交織的金色田園，亦能看見池上糖廠煙囪與初來橋等地方記憶地景，呈現花東縱谷山川、人文與農業並存的獨特風貌，未來更可串聯池上、關山自行車路網，連結在地特色景點。

公路局表示，台9線花東縱谷道路改善不僅是交通建設，更是自然與人文景觀的連結工程。池上大橋改建工程亦秉持相同理念，完成後除能增加聯外運輸能力，促進地方及觀光產業發展外，池上大橋更是以友善工法與景觀整合設計，讓公共建設與自然環境共生共榮，為花東縱谷打造兼具功能與美學的安全景觀大道。