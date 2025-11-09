國民黨籍立委洪孟楷提出「颱風假回歸中央」，新北市長侯友宜今（9）日表示，中央在颱風資訊要借力更快速、更標準化，即時提供給地方，所以中央跟地方積極要共同合作面對颱風假的一個決策。

另外鳳凰颱風預計明天中午後發布颱風警報，周三接近台灣，侯友宜表示，在上個禮拜已經觀察整個颱風台灣的動向，要求消防局及各單位做好充分的準備，現在所有的準備都已經逐漸就緒，會全力以赴，守護人民的安全。