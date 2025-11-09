2025誠品書店年度最大舊書拍賣會即日起於台中中友百貨C棟13F國際大廳登場，逾10萬件超值好物最低1折起。（誠品提供／朱世凱台北傳真）

普發1萬話題正熱，博客來與誠品順勢點燃雙11購物熱潮，誠品喊出比雙11折扣更划算的優惠，包括萬件文具禮品等最低1折起；博客來不甘示弱，同樣祭出全站萬種商品最低1折起迎戰，消費還有機會抽萬元全商品電子禮物卡。

博客來即日起至11月18日以主題「1111次元開啟，解放你的鈔能力！」推出年度最強優惠，全站書籍、電子書、3C家電、美妝、生活、美食等上萬種商品最低1折起，主打「111元特殺」、「大組囤貨」單元，像是熱門商品「韓國Ssueim Rond晶透奢華不銹鋼餐具」4件組只要111元等；11月18日前再推「VIP升等活動」，會員專屬禮遇再升級，累積消費滿6000元即可升級2026年「鑽石會員」、滿3000元升級「白金會員」，升等即享全年專屬購物禮遇，活動期間單筆消費滿千即可登記抽萬元好禮。

誠品書店年度最大舊書拍賣會，即日起於台中中友百貨C棟13樓國際大廳登場，一次蒐羅逾10萬件超值好物，除了超過4萬本中文圖書6本500元、日外文雜誌銅板價99元起，還有萬件文具禮品、親子玩教具及生活居家用品等最低1折起。此外，誠品書店繼屏東東港王船限定店今年4月開卷啟航，再度向南推進拓展文化航線，11月15日來到建城150周年的恆春古鎮，進駐最新藝文地標「恆春文化中心劇場館」1樓，11月15日至明年1月4日加入誠品會員，當日消費不限金額即享精美好禮乙份。