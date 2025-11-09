北市議會副議長葉林傳因貪汙等案件，目前正由台北地院審理中，並遭限制出境及電子監控。葉林傳以公務考察為由，聲請於2026年1月26日至同年2月10日，帶領議會訪問團前往澳洲及紐西蘭等地。他強調依規定須由他親自率團。台北地方法院認為其出境目的正當，裁定准予暫時解除限制，並提出100萬元保證金後，由議長戴錫欽及律師林俊儀共同責付。

葉林傳在聲請狀中指出，他計畫率領台北市議會訪問團，前往澳洲黃金海岸、墨爾本，以及紐西蘭奧克蘭、威靈頓等多個城市，進行姊妹市訪問與市政建設交流。

葉林傳強調，議會此類公務考察行之有年，且依據行政院及內政部函示，此類交流活動經費執行，必須由議長或副議長親自率團，且不得授權祕書長或資深議員等代行。

葉林傳因貪汙等案，已於2025年8月遭檢方提起公訴，8月間已具保500萬元，並遭限制出境8月及電子腳鐐監控。檢方認為，葉林傳聲請解除管制的理由，並無正當性及必要性，因此不同意其聲請。

法院審理後認為，葉林傳身為現任副議長，參與姊妹市交流確屬公務所需。考量該任務難以由他人代行，為免影響台北市議會推展城市外交，因此認定他有出境的必要性。

法院裁定，葉林傳在提出100萬元保證金後，准予在2026年1月26日至2月10日間解除限制。議長戴錫欽及辯護人均出具聲明書，願負起責付責任。法院強調，葉林傳必須在2月10日準時入境，並配合重新裝置電子監控設備。