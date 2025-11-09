雲林家扶認養人與認養童9日在「林內紙蝶生態地景園區」相見歡，77歲阿嬤與1歲幼兒都是認養人。（張朝欣攝）

雲林家扶認養人與認養童相見歡活動，9日在「林內紙蝶生態地景園區」登場，近300位認養人、認養童享用在地美食同樂。77歲阿嬤與1歲幼童都是認養人；協禧電機公司8年來每年認養近百位家扶兒，每年都派員關心這群「兒女」，以實際行動善盡社會責任，鼓勵兒少自信努力，突破困境。

相見歡活動邀請林內鄉長劉姿言、林內鄉代會主席許林玉琴、林內鄉農會總幹事黃國洲等人與會，眾人肯定在紫蝶公園辦理這場充滿愛的活動，同時也介紹在地芋頭、木瓜等特產，表示認養人長期提供兒少的生活照顧與陪伴，讓家扶兒能夠過得幸福，就跟林內木瓜一樣，散發甜美的氣息。

雲林家扶主任廖志文說，9日共有51名認養人、150名認養童及99名家眷到場，為讓全國各地認養人都能看見雲林之美，特地選在林內「林內紙蝶生態地景園區」辦理活動，並準備木瓜炒米粉、芋頭飯等在地佳餚，讓認養人及認養童歡喜見面之餘，也能享用雲林特色美食。

77歲王麗珠奶奶認養已邁入第41年，9日與就讀小四的阿銘歡喜相見，嬤孫同樂的溫馨感染在場眾人。還有最萌幼認養人年僅1歲的黃朗致，在父母的襁褓中與國小三年級的銹銹初見面，大、小朋友玩在一起充滿童趣。

長年關注雲林家扶的「協禧電機」擔任認養人已經8年，每個月認養80至100名家扶兒，並連續7年派員與近百名孩子同樂，關心其生活、學業情況。經理劉秉勳特地帶來「打狗球餅禮盒」送給每名協禧的認養童，鼓勵兒少自信努力，勇於突破困境。

雲林家扶感謝來自各地的認養人來陪伴孩子，也感謝無法出席活動仍心繫家扶孩童的認養人，大家持續用愛付出，讓家扶孩子成長路上有人提燈照亮前方，成為孩子們努力上進的最大動力。