南韓傳奇樂團NELL睽違半年再度來台，8日晚間在台北南港SUB LIVE舉辦「NELL’S SEASON 2025 ’Still Sunset’」演出，吸引了眾多粉絲到場支持，帶來多首重新編曲的不插電版本歌曲以及輕快曲目，演出當天也為即將迎來生日的成員李正勳準備了生日驚喜，令他感動不已，與台灣粉絲度過了一次難忘的生日。

NELL開場便一連帶來了〈人魚之星〉、〈Don't say you love me〉、〈Love it when it rains〉等備受喜愛的歌曲，此外還有〈1：03〉、〈有點悲傷的故事〉、〈 Boy X〉，以及代表曲〈行走於記憶的時間〉等等19首膾炙人口的歌曲，且每首歌結束總是爆出如雷的歡呼與掌聲，有趣的是歡呼聲在台上聽來似乎有些差別，李在景吐槽歌迷們表示：「果然大家還是比較喜歡Rock對吧！」

值得一提的是，貝斯手李正勳11日將迎來45歲生日，現場特地準備了蛋糕作為驚喜，與全場粉絲一同唱生日快樂歌，令李正勳相當感動。此外，在結尾時，李在景則直言近一年來在台灣的3次演出之中，「最喜歡的就是今晚！」明年也會來台演出，最後還預告之後的計畫準備，不過由於語帶保留，沒透露任何細節，讓主唱金鍾完忍不住吐槽「該不會是在準備Solo專輯吧？」引起全場哄堂大笑。