來自日本的「一番賞」為日本萬代南夢宮集團發行的抽選活動，消費者可透過1次花費約250至400元價格抽獎兌換動漫公仔、絨毛玩偶等商品，近年在台灣相當流行。但議員指出，不肖店家為了不讓大獎被抽走的「藏籤」亂象始終無法杜絕，並要求北市府應比照夾娃娃機訂定自治條例。北市產發局允諾，將召開座談會，評估是否訂定自治條例。

許多民眾喜歡抽「一番賞」試手氣，因為一番賞常有相當超值的獎品可兌換，不過，近年來有關消費投訴或是質疑店家為了保留大獎而「藏籤」的狀況層出不窮，但由於舉證困難，絕大多數消費者沒抽到大獎就自認運氣不好，也讓不肖業者有「上下其手」的空間。

據統計，北市消保官於民國112年接獲3件、113年8件、114年5件相關申訴，北市法務局自去年1月至今共辦理12場次稽查，但業者「魔高一丈」，遇到稽查都有因應對策來矇混過關。

議員陳宥丞指出，因為一番賞活動相當有趣，台灣也有市場，卻欠缺管理機制，有「藏籤」的業者遇到消保官稽查，就會把大獎籤放回籤筒，因此根本稽查不到違規，他憂心恐讓不肖業者傷害整個合法業者及產業。

陳宥丞表示，台灣一番賞亂象不斷，甚至丟臉到國外，例如有香港網友直批台北市的一番賞亂象，呼籲不要在台灣抽一番賞；北市府自己管理的台北地下街也曾發生藏籤爭議；也有美妝店標榜每間店都有一個特大獎，但有消費者包下籤桶，卻發現一個大獎都沒有；另有店家前年才剛被踢爆藏籤，今年7月又故態復萌，被北市商業處盯上後，7、8月先關店改成扭蛋店避風頭，之後又會重新開店。

他指出，北市過去也有抓娃娃機亂象，北市府因此訂定「自助選物店自治條例」，但北市目前沒有一番賞自治條例，應該要評估研擬。

商業處長高振源表示，市府有掌握該狀況，目前每月都會去萬年大樓及台北地下街稽查，今年初也有與經濟部、行政院消保處等訂定出一個指引。

產發局長陳俊安表示，市府會滾動檢討，若需要更高法律位階可來研議，產發局將邀專家學者、廠商等開座談會，蒐集意見後研擬評估修法。