韓國新生代演員秋泳愚，8日晚在國立台灣大學綜合體育館，舉辦「CHOO YOUNG WOO ASIA FAN MEETING TOUR IN TAIPEI [Who (is) Choo？]」粉絲見面會。這場活動不僅是他出道4年來的首次亞洲巡迴見面會，更是他首度踏上台北，與期盼已久的台北粉絲親自見面。

見面會開場，秋泳愚以一身帥氣黑色西裝造型驚喜現身，為台北的粉絲獻上了精心準備的舞台，他以清晰的中文咬字及充滿魅力的歌聲，獻唱台灣青春電影《那些年，我們一起追的女孩》的經典主題曲〈那些年〉。

秋泳愚分享他抵台後的第一印象，直呼「台北天氣很好，食物都超合我胃口」，還害羞笑說：「感覺自己好像胖了！」他大啖小籠包、牛肉麵、火鍋、胡椒餅、地瓜球、雞排、珍珠奶茶等台灣人氣美食。這次提早抵達台灣，秋泳愚還特別前往九份放天燈，他說道：「九份夜景真的很美，人很多很熱鬧，就是階梯有點多，不過我真的很喜歡！」

活動特別安排秋泳愚穿著台灣學生制服的環節，秋泳愚以一襲學生制服，騎著腳踏車帥氣登場，引發現場尖叫聲不斷。並展現帥氣酷帥的POSE、可愛的表情、空氣壁咚，讓全場粉絲紛紛拿出手機記錄下這難得的「秋泳愚同學」。

在短暫的換裝休息後，秋泳愚以帥氣的西裝造型回歸舞台，提到近期在「第16屆韓國電視劇大賞」中獲得的新人獎，他也充滿感謝地表達：「對我來說是一個很幸福的一年，尤其是在這個時間點可以跟胡椒們見面，真的很幸福，之後也將回到本業持續拍戲。」