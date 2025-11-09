立委陳亭妃主辦的「妃妃姐姐太空探索萌樂園」，9日在台南市中西區武聖夜市熱鬧登場。（陳亭妃團隊提供／洪榮志台南傳真）

民進黨下屆台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，10日起至14日開放領表登記，預計明年1月12日至17日進行初選民調。積極爭取台南市長提名的林俊憲、陳亭妃原本均預定12日上午登記，但因颱風可能來襲，目前還有變數。

林俊憲今天在南區灣裡活動中心與市議員林依婷、李啟維，一起陪鄉親欣賞反詐音樂會，聆聽音樂也吸收重要的防詐騙訊息。林俊憲說，每個周六服務時，總有長輩跟他說，「現在的詐騙越來越厲害，實在很難防！」為了讓防詐更貼近生活，他特別邀請演員演出反詐騙行動劇，以生活化情境提醒大家注意各種詐騙手法，希望透過舉辦類似活動，協助鄉親守護財產，守住家庭的幸福。

林俊憲也向與會鄉親說明他照顧長輩的5大政見，包括老：人健保不排富、免費接種皮蛇疫苗、每個月500元計程車補助、重陽敬老禮金提升至2000元、以及優化關懷據點與老人共餐服務，並強調，「家有一老如有一寶」，他會幫大家照顧家中的老寶貝，邀請大家跟他一起努力。

陳亭妃主辦的「妃妃姐姐太空探索萌樂園」，今天也在中西區武聖夜市熱鬧登場，繼昨日於新營南瀛綠都心公園掀起熱潮後，再度吸引大批親子家庭到場同樂，現場人潮不斷、笑聲連綿，氣氛十分熱烈。

陳亭妃表示，舉辦這樣的親子活動，不只是為孩子打造快樂天地，更是希望藉此喚起社會對青壯世代壓力的關注。「現在的父母上有長輩要照顧，下有孩子要養，是典型的『三明治世代』，他們的辛苦，我每天都看在眼裡。」

她還指出，現代家庭的生活壓力不該是個人獨自承擔，政府應該透過政策設計來「一起分擔」，包括擴大托育與教育補助、完善長照體系、提高公共托育名額與學前教育資源，讓父母能安心工作、孩子快樂成長、長輩受到照顧，當家庭不再為生活團團轉，這座城市才會真正有幸福感。