台中市政府9日提前召開鳳凰颱風第二次防災整備會議，由市長盧秀燕主持。（馮惠宜攝）

鳳凰颱風來勢洶洶，台中市政府9日提前召開第二次防災整備會議，市長盧秀燕指出，這次颱風非常特殊，具有罕見在11月成形、從西部襲台、風雨強勁等「三大警訊」，要求市府各單位「嚴陣以待」，尤其針對偏遠地區撤離預先溝通；另針對台灣首例非洲豬瘟案例，務求汙水不外溢，以及12個廚餘掩埋場防颱措施，務必落實「超前部署」。

盧秀燕表示，氣象署預估10日下半天發布海上警報、11日恐有陸上警報，由於西部地勢平坦、缺乏中央山脈屏障，和平、龍井、梧棲、沙鹿等區預估將出現7至9級強風。她強調，和平區若發布黃色警戒，即須預先啟動撤離準備，並要求民政局備妥乾糧、礦泉水及備用發電機，「讓每位居民都能安心度過風雨夜」。

除了防災部署，市府也面臨非洲豬瘟疫情「雙重考驗」。台中市梧棲非洲豬瘟案例場第3次採檢結果仍呈現陽性，為避免颱風風雨造成汙染物外溢，甚至病毒擴散，農業局緊急啟動防颱防疫雙管齊下措施。

農業局、建設局與水利局已針對案例場及掩埋區進行多項加固工程，包括案例場管制限制區前道路利用發泡劑填補道路及邊緣的縫隙，水利局10日將進場施作為案例場汙水處理池加蓋。豬隻掩埋場加蓋兩層不透水布，並使用鉚釘固定，上層再壓以沙包，並架設監視器監控現場狀況。

環保局則針對全市12處臨時廚餘掩埋區進行防颱強化，包括全面覆蓋不透水布、以沙包壓重固定，並施作排水導溝防止滲水；並派員親自查核現場，指示將電圍網開關調整至地勢較高處。目前已有8處完成防護，餘處缺失正積極改善，預計颱風登陸前全數達標。

為免山區土石流災害，盧秀燕也在會中要求和平區長吳萬福要有準備黃色警戒就要預先撤離，另由於氣象預測鳳凰颱風即可能從中部海線登陸，盧秀燕也在會中要求龍井、沙鹿、梧棲清水4區加強戒備。盧秀燕強調，颱風前的每一刻都至關重要，除防災也要防疫不鬆懈。