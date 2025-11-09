北市文山區防災園遊會，消防隊員現場宣導「防震防災 你我做起」。（翻攝畫面）

為強化市民防災防火意識，臺北市政府消防局第一救災救護大隊與臺北市文山安全社區暨健康城市促進會及文山區公所，於今日在文山區公所前廣場，共同舉辦「2025年臺北市文山國際安全社區成果展」暨「防震防災 你我做起」文山區社區防災園遊會，透過寓教於樂的防災體驗攤位及互動遊戲，傳達市民正確的防災觀念。

消防局表示，本次活動設置有「油鍋起火—蓋是英雄」、「用電安全、防範鋰電池火災」、「防範CO中毒、瓦斯使用安全」、「VR防火大作戰」、「防災APP、義消招募(小小消防衣著裝」、「全民CPR來就補」及「財團法人住宅地震保險基金」等多元防災攤位，並安排地震體驗車與防火宣導車等防災互動體驗設施，邀請市民親身體驗，學習防震要領、滅火器操作、火場避難技巧等實用技能，讓市民在輕鬆互動中學會自我保護，提升面對災害時的應變能力，並將防災知識融入生活，讓防災成為日常生活的一部分。

我國位處板塊交界地帶，地震活動頻繁，消防局提醒民眾，平時應備妥緊急避難包，內含手電筒、飲用水、糧食、保暖衣物及個人藥品等基本物資，並放置於家中門口可隨手取得之處，每半年定期檢查與更新內容。同時，為防止地震時家具傾倒造成傷害，建議民眾落實家具固定作業，確保居家安全。最重要的是，當地震發生時請遵循「趴下、掩護、穩住」三步驟，冷靜應對、才能有效保護自身安全，並降低損害。

消防局呼籲，唯有將防災觀念融入日常，培養成為生活習慣，才能築起居家防火的最後防線，真正落實「防患於未然」的目標。未來，消防局將持續推動多元化的防災教育與宣導活動，期盼與市民共同努力，打造安全宜居的城市環境，攜手邁向「永續、安全、有韌性」的臺北城，讓每一位市民都能安心生活、平安回家。