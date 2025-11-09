中華電董事長簡志誠表示：「今年參賽作品展現無限創意與可能性，充分反映台灣數位內容創作能量的蓬勃發展。中華電將持續扶植原創與出版內容，為文化產業注入新動能。」

「FunPark童書星創獎」以榮獲文化部第49屆金鼎獎「數位出版類數位創新獎」的「FunPark童書夢工廠」平台為核心，推動全民參與數位創作，並延續教育部、法務部與衛福部連續十年的合作經驗，今年再度攜手文化部，共同培育數位內容創作人才，打造文化內容永續發展的里程碑。中華電並以本賽事提報文化部文策院「第一屆 ESG for Culture 影響力獎」，榮獲「產業策進獎」，肯定其在文化合作、創新模式與永續鏈結上的深遠影響。同時，中華電也獲頒「反毒有功團體獎」，展現十年深耕校園反毒教育的成果與社會責任。

本屆報名人數達7,287人、作品3,002件，雙雙創新高。自創辦以來，累計報名人數72,932人、作品18,995件，成功發掘445位小繪本作家、6位繪本創作新秀、20位小影音創作者及3組兒童影音團隊。歷屆共頒發524個獎項、出版120本得獎書、4張25集有聲書及13部短片，持續培育新世代數位創作人才。

今年作品主題多元，涵蓋反毒、防治霸凌、環境保護、生物多樣性、性別平等、自我認同、團結互助及多元族群等議題，呼應SDGs精神與108課綱核心素養，讓孩子透過說故事學會關懷社會、理解時事。教育部學生事務及特殊教育司司長吳林輝表示，十年跨部門合作以「反毒創作」深化校園閱讀與生命教育，鼓勵學生以創意詮釋「拒絕毒品、珍惜生命」理念，展現教育創新力。

為擴大數位閱讀與教育普及，中華電今年除於校園推廣260場外，更首度舉辦「FunPark數位繪本大學」，以5場「作家有約」講座與6場創作課程，涵蓋AI、版權、繪本創作及跨媒體出版，協助創作者從校園走向產業，串接完整創作生態鏈。

「FunPark童書夢工廠」為全台最大兒童多螢閱讀平台，整合電子書、有聲書與影音內容，推動互動閱讀。歷屆得獎作品皆已上架，民眾下載APP即可免費閱讀200本以上互動電子書與兒童影音內容，讓孩子在安全、多元的環境中快樂閱讀、啟發創意。