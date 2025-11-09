苗栗家扶中心為慶祝成立55周年，9日上午在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳，舉辦「薪火相傳．5力5哇」寒冬送暖表揚大會，感謝家扶青年們的熱心回饋。（苗栗家扶提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心成立55周年，不論是個人企業、寄養家庭、家扶青年感恩回報，使得苗栗家扶得以傳承「陪伴、傳承、展望、支持、深耕、愛」的核心精神，凝聚大家的情感與信念，讓受助家庭攜手迎向嶄新的篇章。

苗栗家扶中心為慶祝成立55周年，9日上午在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳，舉辦「薪火相傳．5力5哇」寒冬送暖表揚大會，所有與會人士透過一段溫馨的回顧影片，帶領與會的家庭與來賓一同走進苗栗家扶的時光走廊，回望那一段段珍貴的足跡，見證共同走過的感動與成長。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，中心自民國59年成立至今，持續深耕服務邁向55個年頭，期間幫助弱勢家庭無數，轉眼締造了善的循環，兒少長大後成為自立青年在工作上獲得成就，感佩當年社會大眾無私地奉獻與關懷，於是手心向下擔任認養人、捐款人、志工…等，為家庭傳承翻轉貧窮的希望、機會與精神，如同夜空的星光點點匯集成支持的力量，指引我們展望未來。

55年的時光荏苒，苗栗家扶為此特別邀請以實際行動回饋家扶的自立青年、數名受助中仍身體力行、回饋社會的優秀青年，以及致力扶幼服務的社會企業齊聚一堂，盼能給予服務家庭正向典範，亦象徵薪火相傳、讓愛延續之意涵。未來，苗栗家扶也將繼續推動專業服務，致力結合社會各界資源提供給苗栗縣內遭逢變、陷入困境的家庭，期盼源源不絕的關愛，守護目前服務的917戶家庭1,573名經濟弱勢孩童能專心向學、平安長大。

芬蘭媽媽來自越南，嫁到台灣適應新的生活本就不易，又需同時照顧身心障礙的丈夫與孩子，只能從事農務維持家計，堅強面對生活的考驗。孰知肺腺癌無聲無息找上她，但芬蘭媽媽選擇積極接受治療甚至幾次獨自騎摩托車到醫院接受化療，儘管治療給身體帶來劇烈的疼痛與疲憊，為了撐住一個家，她仍樂觀面對不被病魔打敗，芬蘭媽媽說：「為了懂事孝順的兒子，她一定會努力讓自己好起來！」

侑駿與媽媽相依為命長大，長久以來媽媽都是以打零工方式維持生活，然而侑駿媽媽心裡有一個廚師夢，於2024年參加家扶開設的中餐丙級證照班，最終成功考取證照，這份堅韌與勇氣深深影響著侑駿。從高中到大學時期，持續專研在多媒體設計科，甚寒暑假主動投入家扶志工行列，實踐身體力行、回饋社會的行動力。

每年的寒冬送暖活動，苗栗家扶中心都會集結社會大眾的愛心，贈予民生物資及慰問品給受助家庭，表達企業及社會大眾對於受助家庭的關懷，一同讓愛傳出去。感謝社會大眾對於我們的認同，讓我們順利集結受助家庭所需的衛生紙、沙拉油、麵條、罐頭等民生物資及吹風機，讓受助家庭及在外求學的大專生，在需要時吹起一陣陣暖風，以及暖暖的心意。