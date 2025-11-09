2025台灣國際衝浪公開賽男女總冠軍今（9）日出爐。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2025台灣國際衝浪公開賽男女總冠軍今（9）日出爐，男子組由25歲澳洲選手Reef Heazlewood摘下冠軍寶座，女子組冠軍同樣來自澳洲選手Lucy Darragh，年僅15歲拿下冠軍，皆可獲得5萬澳幣（約台幣100萬元）獎金及高額積分。

2025台灣國際衝浪公開賽11月4日開賽，豔陽高照搭配東北季風創造最佳衝浪環境，由於擔心颱風外圍影響，WSL世界衝浪聯盟與台東縣政府評估狀況，決定調整賽程，QS6,000巡迴積分賽總決賽提早於今日進行，經過激烈競賽，最終兩名來自澳洲選手分別摘下男女子組冠軍寶座。

國內青少年短板賽也圓滿落幕，選手展現非凡實力與無限潛力，男子組由台南李澤辰與恆春陳昇暘、女子組由花蓮陳宛榆與高雄蘇美芳分別摘下冠、亞軍。

今年賽事吸引全球12國，逾200名衝浪選手齊聚，展現台東金樽為世界級浪點的震撼魅力。每日賽程緊湊，選手展現極致拼勁，戰況激烈，體現台東作為亞洲頂尖衝浪勝地的國際能見度。

而連續兩日「放浪遊樂趴」吸引許多民眾共襄盛舉。首日「熱浪女團-舞蹈啦啦隊大賽」競爭激烈，最終由來自台中的參賽團隊Funto Girl以精湛舞技與舞台魅力奪得冠軍；廣受樂迷期待「潮舞台」音樂會於今（9）日吸引眾多粉絲熱情應援，氣氛熱力四射，為金樽海岸注入滿滿活力。

隨著鳳凰颱風逐漸靠近，台東縣政府宣布活動提前於11月9日結束，提醒民眾返家途中請注意安全，密切留意氣象資訊、平安返家。