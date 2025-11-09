超人醫師徐超斌，長年致力南迴偏鄉醫療，今年9月18日因病辭世。南迴基金會今日舉辦追思會，總統賴清德、衛福部長石崇良、各界人士皆出席，石崇良說，徐超斌不只是奮戰不懈的英雄，更是改革者、夢想家，在台灣最遙遠的地方建立起燈塔，照亮族人回家的路，用一生守護台灣最南端人民，展現醫療初心與人性光輝。

「徐醫師不只一位是奮戰不懈的英雄，更是改革家，也是夢想實踐家。」衛福部長石崇良表示，徐超斌是衛福部培育的公費醫師，畢業後在奇美醫院急診專科訓練，完成訓練後並未留在大醫院，而是選擇走上最坎坷，但也充滿愛的一條路。

石崇良說，徐超斌先回到達仁鄉衛生所擔任主任，不論路途崎嶇蜿蜒、不論日夜假日，始終堅守崗位，即使後來身體出狀況，仍心心念念惦記著他最愛的病人和族人。徐醫師的願景，是希望在最遙遠的地方、最不安全的路上建立起燈塔，照亮族人回家的路，因此成立南迴基金會，並開始籌設南迴醫院。

石崇良說，自己也是在此時與徐超斌相識，要在南迴蓋醫院十分困難，錢不是問題，重點是人力。先將大武衛生所改建，規模如同小型醫院，可以提供診察、緊急醫療、檢驗、放射等服務，一年約服務4300多人次緊急醫療。後來，徐醫師體認高齡化來臨，進而設立南迴診所，致力在宅醫療，特別是在宅急症、在宅住院。

石崇良表示，徐超斌是改革者、夢想家，提出倡議讓政府參考，進而成為政策，嘉惠更多民眾。對徐超斌醫師致上最深的謝意與敬意，感謝他用一生守護台灣最南端人民，展現醫療初心與人性光輝。衛福部將持續提升南迴醫療可近性，延續徐醫師未竟夢想，讓他的精神永遠照亮台灣。

今日活動中，徐超斌761同學代表黃正宗先生也出席，他回憶，學生時代的徐超斌，「是一個愛玩又帥到不行的傢伙」，當時大家在教室上解剖課、生理課，他常常翹課在教室外上足球課，每次老師要點名，他才滿頭大汗衝進教室，拿起筆假裝在上課。

「最愛玩的同學變成最有使命感的醫師」，黃正宗說，當時徐超斌提到，達仁鄉、大武鄉整整100多公里，沒有一間像樣醫院，他一個人撐起整個偏鄉醫療，每天開著巡迴車，一個月工作400多小時，自己也曾勸他，不要那麼拚、會累倒，但徐超斌總說，還有很多老病人在等我。

黃正宗說，幾年前徐超斌私底下打給他，說自己脖子長硬塊、流鼻血，恐怕是鼻咽癌，後來整個人因電療、化療而憔悴到不行，但不久又堅守崗位到最後，「他肩上的使命感和責任感，是令人難以想像的巨大」。雖然徐超斌活不到60歲，但活得比誰都精彩，雖然南迴醫院沒有蓋成，但他喚起了大家對偏鄉醫療的重視，「徐超斌永遠是我們心中的超人醫師」。