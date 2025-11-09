中央氣象署宣布第26號颱風「鳳凰」預估將於明（10）日下午發布海上颱風警報。為保障民眾安全，林業保育署台東分署宣布，所轄森林育樂場域及林道自10日下午5時起實施預警性封閉，開放日期將另行公告。

颱風「鳳凰」逼近台灣，林業保育署台東分署為保障民眾安全，今（9）日宣布，所轄森林育樂場域及林道自10日下午5時起實施預警性封閉。（林業保育署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

台東分署指出，受鳳凰颱風外圍環流影響，預估將帶來豪大雨。封閉場域包含知本國家森林遊樂區（含自然教育中心、虎比公寓知本館）、轄內各自然步道，包括嘉明湖國家步道、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道及浸水營國家步道東段；林道部分則包含利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道及紅石林道。

另外，嘉明湖國家步道及其附屬山屋於封閉期間，可申請退還床位全額費用，但不得申請延期或更換其他日期床位。

台東分署提醒民眾，非必要請勿前往山區活動，並應隨時關注颱風動態及公路最新資訊。後續將視天候狀況，確認森林育樂場域及林道安全無虞後，另行公告開放時間，相關訊息將同步公布於台灣山林悠遊網及各相關平台。