「2025蘭陽自由盃滑步車比賽」8日在頭城凱渡廣場酒店外廣場熱鬧登場，活動由宜蘭親子運動休閒協會主辦，共吸引全台約250名小選手參賽，場面繽紛歡樂。（攝影師鐵雄爸提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

天公作美、陽光普照！「2025蘭陽自由盃滑步車比賽」8日在頭城凱渡廣場酒店外廣場熱鬧登場，活動由宜蘭親子運動休閒協會主辦，共吸引全台約250名小選手參賽，場面繽紛歡樂。協會指出，這場賽事不僅是小朋友們展現勇氣與速度的舞台，也象徵協會成立滿一周年以來的首場大型活動，別具意義。

協會表示，此次比賽結合運動、親子與在地文化，吸引來自全台各地及德國、日本、香港的小騎士參與，其中宜蘭在地選手近百人，創歷年新高。除了緊張刺激的滑步車賽事，現場還同步舉辦「海邊走走・自由市集」，邀集宜蘭在地手作品牌、美食與飲品攤位，讓家長與孩子在藍天白雲下享受海邊悠閒氛圍。

主辦單位也規劃一系列體驗與活動，包括「夢想家休閒馬場體驗」、全家福攝影服務，並準備豐富獎勵。比賽冠軍可抱回象徵勝利的「大姐夫烤雞」；所有參賽小朋友則能獲得頭城區漁會推出、媽祖加持的「頭城乖乖」及菌寶貝博物館贊助的益生菌體驗盒，祝福平安健康。

協會指出，滑步車運動能培養孩子的勇氣與平衡感，學會跌倒，也要學會再站起來、越挫越勇，透過不斷練習與堅持，孩子們學習挑戰自我、勇敢面對挫折，許多孩子從滑步車無縫接軌到腳踏車，不僅平衡感出色，運動細胞也更靈活。

協會表示，這場賽事更大的意義在於「陪伴與快樂」，許多家庭因滑步車而結緣，孩子們一起練習、比賽，家長們也成為好友，滑步車陪伴孩子的時間雖短暫，但友誼卻是一輩子的。

協會感謝各地車隊、廠商與家庭支持，強調這場比賽全由一群熱血家長自籌自辦，「只為了陪伴孩子，讓宜蘭的海邊充滿笑聲與感動」。協會也歡迎更多家庭加入，一起推廣親子運動、享受健康快樂的家庭時光，可關注宜蘭縣親子運動休閒協會

