2025年最後一波水逆來襲，不只是星座會受影響，生肖也會感受到溝通、交通、資訊與認知上的混亂。塔羅牌老師艾菲爾指出，這波水星逆行落在射手座，影響「遠行、學習、承諾與理想」，容易造成訊息傳錯、話說太快、承諾過多或理解不一致，進而引發誤會和摩擦。從今（9日）起連續21天，生肖屬虎、兔、羊、雞、馬的人，將面臨溝通及日常安排的挑戰，不妨放慢腳步、三思而後行。

生肖虎

生肖虎最近說話特別快，也容易在不經意間承諾過多，原本只是想激勵他人、表現自己或完成任務，但水逆會放大這種熱情，使話語容易被誤解或承諾難以兌現，進而影響他人對你的信任與評價。職場上，專案容易延誤或計畫變動，如果沒有仔細確認，就可能造成混亂；感情中，如果答應得太快，也可能引發不必要的衝突。建議在表達前先停頓思考，對重要事情可以說：「我考慮一下，明天再給你答覆。」這樣不僅能避免大部分麻煩，也能讓你在忙亂的水逆期間保持沉穩，維持良好人際關係。

生肖兔

生肖兔容易遇到訊息傳遞不順的情況，你可能覺得自己已經清楚表達，但對方卻理解不同，尤其在合作、家庭討論或感情互動中，訊息經常卡在半空，雙方都感到委屈。對方回覆慢時，你也容易胡思亂想，情緒先受傷。在工作上尤其需要確認合約、口頭承諾、金額與期限，避免猜測別人的意思，建議多使用「確認式語句」，例如：「我理解的是…你看看我有沒有誤會？」這樣可以降低誤會發生的機率，也能保護自己不受委屈。

生肖羊

生肖羊近期社交圈可能會變得有些混亂，你可能聽到別人談論你，或者被捲入原本不想參與的對話中，資訊碎片化與意圖被誤讀，使你容易感到委屈而悶著不說。這段期間學會保持距離非常重要，不必對所有對話和情緒都做出反應，也不必被他人的看法牽動對伴侶的態度，把「我需要時間消化」作為自己的心界護身符，減少社交曝光，你會更清楚地掌握狀況，避免被捲入不必要的紛爭。

生肖雞

生肖雞容易遇到設備故障和行程反覆，電腦、手機或資料檔案可能突然出錯或遺失，交通延誤也容易發生。職場上，如果你負責報表、設計或系統資料，更要注意存檔和備份；感情中忙碌可能讓你忽略細節，讓對方覺得被冷落。出門前多留10分鐘，重要資料務必雲端同步，養成備份、更新與保養的習慣，能讓生活少一些焦慮，也能減少意外帶來的困擾。

生肖馬

生肖馬直率、爽快，但水逆期間容易讓直率變成衝突源，你可能會因別人動作慢、想法不同而情緒上升，說話語氣變重，結果破壞原本的好關係。感情中容易在情緒高漲時過度反應，職場上也可能因判斷不全而出錯，建議先停3秒再開口，穩重比快速反應更重要，能有效降低衝突與誤會。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。