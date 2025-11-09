大陸蘇州一音樂活動，警方大型重機表演現場，出現失控撞向民眾的意外事故。（翻攝畫面）

很多大型活動警方都會藉由機會，宣導警方各項新裝備或者新車輛，但沒想到展示過程竟發生了意外事件！近日在大陸一場音樂節活動，警方大型重機展示，沒想到其中一名警員才剛起步，就發生失控偏移，導致旁邊圍觀的民眾被撞擊，而這整個過程都被民眾拍下，放到網路上引發熱議。

據了解，這起警用大型重機撞到民眾的事件，發生在本月8日，地點在大陸蘇州中國音樂，當時重機交警們，排隊統一發動，準備要在廣場進行表演，沒想到第一輛順利出發，結果第二輛就失控出事了，導致路旁圍觀的民眾遭到撞擊，紅衣小男孩首當其衝，旁邊還有一名小女孩，兩人都被撞飛倒地。

但最讓人想不到的，這名失控肇事的警察，第一時間先穩住車身後倒車，先看車輛有無受損，結果這名警察回頭，居然不是關心民眾，而是先叫支援來將車輛扶起，而這時旁邊一堆警察全部衝出來，現場一片混亂，還好當時車速不快，而受傷民眾送醫後也暫無大礙。

而根據現場民眾發到網路上的影片來看，發生失控肇事的警察是名女警，可以看到肇事後，這名女警居然都沒有回頭去關心被撞的小孩，所幸旁邊有其他警員立即衝出幫忙，從畫面中可以看到女警疑似倒車後手部有受傷，不斷的甩手。

而這起表演現場發生意外事故的狀況，目前大陸警方已經介入調查，至於是不是女警在騎乘過程中發生失誤，還是有機械故障，還有待相關單位出面說明才可釐清，