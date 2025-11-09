美國職棒大聯盟在進入休賽期後，場外卻掀起比自由市場更激烈的風暴。根據多家美媒報導，聯盟主席曼佛雷德（Rob Manfred）今年造訪費城人更衣室時，與球星哈波（Bryce Harper）因「薪資上限」議題爆發激烈衝突，甚至傳出事後有高層放話威脅哈波「小心被丟在水溝」，讓勞資關係再度陷入緊張。

事件起於7月底，當時曼佛雷德按慣例走訪各球隊，試圖改善與球員的關係。然而據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，當談話內容提及薪資上限時，向來直言的哈波情緒失控，當場怒嗆：「如果你是來談薪資上限，就滾出我們的更衣室！」整場會面氣氛瞬間凍結，雙方對峙長達一小時。

事件近期再度被體育經紀人沃許（Allan Walsh）在節目《Agent Provocateur》揭開新細節。沃許表示，他從當時在場的知情人士得知，會議結束後曼佛雷德的幕僚曾對哈波威脅：「不要再這樣公開頂撞主席，不然有人會被丟在水溝裡。」沃許強調，這並非坊間傳聞，而是經過核實的第一手消息，「這不是八卦，而是球員被恐嚇。」

大聯盟主席曼佛雷德造訪各隊，試圖拉近與球員距離，卻傳出幕僚威脅球員。（圖／美聯社）

這起風波讓外界更加關注即將到來的勞資談判。現行CBA（集體勞資協議）將於2026年底到期，雙方預定明年開始展開新一輪協商。分析指出，曼佛雷德造訪各隊的真正目的，可能是試圖在「薪資上限」議題上提前塑造輿論。球員工會則強烈反對此制，並警告若資方強行推動，恐將重演1994年導致世界大賽取消的罷工悲劇。

隨著事件曝光，輿論一片譁然，許多球員與球迷抨擊聯盟高層的態度傲慢、毫無尊重。若「恐嚇球員」屬實，不僅代表球員權益再受威脅，也預告未來的勞資戰火將更加兇猛，甚至可能讓2027年球季面臨封館危機。