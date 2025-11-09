9日早上北宜公路發生紅牌重機自摔，騎士摔落山坡的事故意外，所幸騎士送醫後無大礙，詳細車禍原因還有待釐清。（翻攝畫面）

每逢天氣晴朗的假日，連結新北市與宜蘭的北宜公路，總會吸引眾多機車愛好者騎乘他們的寶貝前往享受奔馳的樂趣，然而，經常可見騎士們挑戰自身極限，最終不幸發生嚴重的意外事故！今天（9日）上午10點多左右，在北宜公路的28.4公里處，就發生了一起機車騎士自行摔倒的事故，該名騎士因此摔落至山坡下方，所幸消防隊在接獲通報後迅速趕往現場救援，成功將傷者救起並送往醫院治療，目前已無生命危險。

根據初步了解，這起事故發生在新北市石碇區的北宜公路28.4公里處，當時一位姓林的年輕騎士（年齡21歲）騎著大型紅牌重型機車，正朝著新店的方向行駛，當經過事發地點時，疑似因為對路況不熟悉，加上操作上出現失誤，導致機車失控自摔，並且衝到對向車道撞擊護欄，騎士也因此摔落到大約5公尺深的山坡下方，當時有許多路過的騎士見狀，都紛紛停下車輛協助報警處理。

消防隊方面表示，他們在接獲通報指出該地點發生車禍事故後，立即派遣人員與車輛趕往現場，所幸該名摔落山坡的男騎士仍然保持意識清醒，經過救護人員初步的檢傷評估後，隨即利用相關器材進行吊掛搬運作業，之後由救護車將傷者送往醫院接受進一步的治療，騎士在送醫的過程中意識皆清楚，身上有多處擦傷與挫傷。

警方表示，該名男騎士初步研判是因不明原因自摔後，進而摔落到山坡下方，經過酒測檢驗後，確認並無酒精反應，初步懷疑可能是因為過彎時操作不慎導致自摔車禍的發生，傷者在送醫治療後已無大礙，至於肇事的機車，已由車主聯繫相關的拖吊單位到場處理，警方也已通知該名騎士出院後前往警局製作相關的筆錄，以釐清更詳細的事故發生原因，目前仍在調查當中。