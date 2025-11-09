新北國王、高雄全家海神兩支正處4連敗困境的球隊，9日在新莊體育館狹路相逢，國王趁著海神只剩凱帝、歐提斯兩名洋將可用，桑尼轟下全場最高36分，「新北玫瑰」李愷諺也有26分、10助攻，國王最後以111比94擊退海神，除了中止4連敗，也讓海神變成5連敗。

國王首節雖靠簡祐哲接連3記三分球，數度領先海神到12分，卻在次節進攻當機，讓海神趁機追到只差1分，可是海神在上半場結束前接連出現失誤，奉送國王再度拉開差距，打完上半場，國王53比48領先，桑尼半場16分，海神以凱帝13分最高。

打到下半場，海神仍不放棄持續追分，可是國王在比賽還剩5分鐘，靠著李愷諺與桑尼發動一波15比2小高潮，轉眼取得106比88領先，比賽提前已經沒有懸念，海神只能黯然接受繼續連敗命運。

除了桑尼與李愷諺，簡佑哲也投進5顆三分球、包辦18分，尚迪12分、12籃板，傑登10分、12籃板；海神以胡瓏貿20分最高，凱帝17分、14籃板。