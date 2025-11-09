氣象署今日指出，今年第26號颱風「鳳凰」強度達中颱上限，預估12至13日、下周三及四通過台灣時減弱至輕度颱風，登陸地點則是西半部均有機會，10至11日、明後天宜蘭、花蓮、大台北防局部豪雨以上降雨，12日、下周三中南部雨勢漸增，留意大雨或局部豪雨。

今年第26號颱風「鳳凰」強度達中颱上限，預估12至13日、下周三及四通過台灣時減弱至輕度颱風，登陸地點則是西半部均有機會。（圖／氣象署）

氣象署預報員張承傳今日下午表示，目前鳳凰強度達中颱上限，預估今晚登陸呂宋島陸地，但強度被地形破壞，明日進入南海，仍繼續維持中颱強度，11日、下周二朝台灣海峽前進，強度持續減弱，12至13日、下周三及四通過台灣，屆時鳳凰強度轉為輕颱。

他指出，10至11日、明後天受東北季風及台灣外圍環流有機會出現共伴效應，降雨最多的地區為基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島留意大雨或豪雨，尤其宜蘭、花蓮、大台北防局部豪雨以上降雨，桃園以南則是局部短暫陣雨。

張承傳表示，12日、下周三隨著颱風逐漸接近台灣陸地，花蓮、台東持續大雨或局部豪雨，中南部則是雨勢漸增，留意大雨或局部豪雨，北部跟東北部處在背風面，降雨趨緩。

他表示，13日、下周四颱風中心來到台灣東北方海面，可能減弱為熱帶性低氣壓，再變為溫帶氣旋，北部地區有局部較大雨勢，其他地區則是局部短暫陣雨。14日至16日、下周五至周日，北部、東北部、東部局部短暫陣雨，台東、恆春半島零星降雨，中南部多雲到晴。

至於氣溫，張承傳說，明日起至16日，東北季風持續一周，北部、東北部整日氣溫22至25度，花蓮明天之後高溫下降，落在26至28度，中南部明日高溫30至32度，11日、下周二起隨著降雨增多，高溫下降至28度上下。