2000年8月31日，陳水扁總統(中)到馬場町紀念公園主持落成典禮，向家屬代表握手致意。(中時資料照片)

國民黨主席鄭麗文8日出席「50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，引起爭議。新黨市議員侯漢廷認為，民進黨為了反蔣，自己沒有烈士，就把反蔣的共產黨當成民進黨的台灣民主前輩；若非鄭麗文出席白色恐怖受難者活動，這些共產黨員不知還要被民進黨吃豆腐幾年！

國民黨主席鄭麗文8日出席台灣地區政治受難人互助會所主辦的「2025年50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，不過由於該活動所定義的白色恐怖受難者中，被處決的共諜吳石也被列入「犧牲烈士」，引起爭議。

對此，新黨市議員侯漢廷在臉書表示，民進黨為了反蔣，自己沒有烈士，就把反蔣的共產黨當成民進黨的台灣民主前輩。民進黨長年把真共諜當民主前輩來紀念，還為之平反！以綠營角度看才是真荒唐！

侯漢廷舉例：

鍾浩東，中共台灣省工委基隆書記，2018 年10月撤銷有罪判決，予以補償。

賴裕傳，中共台灣省學工委高雄支部，2018 年10月撤銷有罪判決，予以補償。

簡吉，中共台灣省山地工委書記，2019年2月撤銷有罪判決，予以賠償。

葉城松，台灣省工委嘉義支部書記，2019年2月撤銷有罪判決，予以補償。

邱連球，中共台灣省工委潮州支部，2019年2月撤銷有罪判決，予以補償。

李媽兜，中共台灣省臺南市工委書記，2022年4月撤銷有罪判決，平復國家不法。

且2013年，北京西山「無名英雄廣場」，紀念846位當年在台灣，被兩蔣以匪諜罪名處決的「隱蔽戰線烈士」。而這846名，幾乎都是民進黨所公告的「白色恐怖時期政治受難者」名單，也大多是促轉會平反的名單。蔡英文上台後，利用轉型正義，把以前共諜大幅翻案平反，促轉會甚至給予家屬補償金。

侯漢廷強調，若非鄭麗文出席白色恐怖受難者活動，這些共產黨員不知還要被民進黨吃豆腐幾年！民進黨幫共諜「平反」，哪有資格譴責國民黨？鄭麗文點破民進黨長年虛偽荒唐！