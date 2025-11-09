立場親台的日本首相高市早苗，在11月7日日本眾議院預算委員會上表示，若「台灣有事」，中國以軍艦行使武力，則可能構成可行使集體自衛權的「存立危機事態（存亡危機事態）」。過去日本政府從未針對台灣有事是否屬於存立危機事態舉出具體例子，高市是第一位現任首相首度在國會如此表態，引起部分在野黨反對。

距離台灣不遠的沖繩，被視為一旦台灣有事，很可能受波及。當地媒體《沖繩時報》在今天社論向高市喊話：別輕易談論參戰。包括前首相鳩山由紀夫、立憲民主黨前幹事長岡田克也、國民民主黨黨魁玉木雄一郎等人也表達反對立場。

高市7日在國會答辯，對於岡田克也提問，若中國對台灣進行海上封鎖等情況時，是否屬於「存立危機事態」的具體例子時表示：「如果是動用軍艦，伴隨行使武力的話，我認為那可能構成存亡危機事態。」岡田克也曾任外務大臣，現為立憲民主黨外交・安全保障綜合調查會長。他要求高市：「這種話不應該輕率說出口。」《沖繩時報》發社論稱，完全同意岡田的看法。

可行使集體自衛權的「存亡危機事態」這個概念，極其曖昧。依日本法律定義，它是指：「當日本的存亡受到威脅，國民的生命、自由及追求幸福的權利，面臨從根本被顛覆的明顯危險事態。」然而，文字表述極度抽象。日本《憲法》第9條規定的「武力行使限制」的界線，實際上仍然模糊不清。假設盟國美軍遭受攻擊，日本政府若認定符合「存亡危機事態」，就可行使集體自衛權，自衛隊可對中國進行武力行動。高市強調「預想最壞情況、事先做好準備十分重要」，但《沖繩時報》認為在國會做出如此深入的答辯，就可能刺激中國，可能招致對日本安全構成威脅的結果。質疑高市的發言是事先與官員討論過？還是她只是表達多年來的個人觀點？

高市日前在中日元首會談，與中國國家主席習近平確認，雙方將「全面推進戰略互惠關係」。但會談翌日，她又與台灣前行政院副院長林信義會面，並在社群平台X公開兩人握手照片。接著她又在國會發表台灣有事相關言論。《沖繩時報》指出，這種前後不一致的外交舉動與迎合保守派的國會發言，只會加深中國對高市的疑慮。該報認為，對高市政權而言，最需要的是改善中日雙方互不信任的具體努力。《沖繩時報》表示，不能接受中國以武力單方面改變現狀，但同樣地，也強烈反對自衛隊以集體自衛權之名動用武力。

日本前首相鳩山由紀夫今天在X平台發文表示，過去也有人說過台灣有事就是日本有事，但高市的說法「是煽動危機，是想說『因此要增強軍事力』吧。」鳩山主張「台灣是中國的內政問題，日本不應該介入。」

國民民主黨黨首玉木雄一郎在富士電視節目中，針對高市的發言表示：「那等於將手中底牌攤開，我認為不應該多談論。」玉木指出，公開討論具體情境等於洩露手中底牌。最重要的是，日本應確認美國與台灣的關係，以及美國對台海和平穩定的承諾。」