大愛電視台與唐美雲歌仔戲團歌聯合推出的電視歌仔戲《 鳩摩羅什‧千年一譯》，9日舉行開鏡儀式，主演唐美雲、導演鄭文堂率方馨、陳竹昇、唐文華、陳家逵等演員出席，演員陣容還包括蔡振南、許秀年、小咪、戴立吾、黃鐙輝等重量級卡司。唐美雲表示，該劇承襲⼤愛台《⾼僧傳》系列精神，2.0版籌備長達3年，除了邀請金馬得主黃文英擔任藝術總監，參與的演員也都是很優秀的一時之選，全⾯升級製作規格。

方馨笑說，她之前在《娘家》演唐美雲的女兒，《孟婆客棧》兩人演男女朋友，到了《鳩摩羅什》關係變成母子，「是我演美雲姐的媽！應該是我們上輩子就非常有緣分，能演這樣的戲也在修我自己，某個時機點美雲姐總會邀我來參與，算是在度化我，很感恩」。

電視歌仔戲《鳩摩羅什‧千年一譯》，9日舉行開鏡儀式，主演陳竹昇（左起）、方馨、製作人兼主演唐美雲、唐文華、陳家逵一起出席。（林淑娟攝）

陳竹昇也說他跟方馨是同樣的感覺，每隔一段日子就會受到唐美雲的青睞邀請，從《月夜情愁》、《孟婆客棧》開始，「每隔一段日子就會邀請我來修行、度化我一下」，他劇中飾演大師的俗家弟子高仁，一路跟隨大師、陪伴到老，「每次讀劇本都覺得帶有哲學思考，無形中也好像有了自我反省，演繹之後真的有些想法不太一樣」。

面對俗家隨侍弟子這個角色，陳竹昇也有自己獨特的詮釋與想法，「高仁這個角色是因為辯論而臣服於小他15歲的鳩摩羅什，然後一路陪伴著在不同國家裡經歷各種考驗，時間長達近60年之久。所以他一開始很像是被收服的孫悟空，但是又會展現如同豬八戒幽默詼諧的一面，同時又像沙悟淨般照顧著這位『小』師父，是三種經典面向同時集於一身的角色。」

電視歌仔戲《鳩摩羅什‧千年一譯》，9日舉行開鏡儀式，方馨（左）與製作人兼主演唐美雲劇中是母子關係。（武童文化事業提供）

飾演武將（陳才）的陳家逵這回是蓄著鬍子的全新古裝造型，唐美雲稱讚他的古裝扮相「將才、大扮」非常帥氣，陳家逵也笑說：「原來我長得一副古人臉！這次有機會參與這齣戲，是因為導演需要一位亦正亦邪的角色，我以往都是將這個特質發揮在斯文敗類的角色上，這次是第一次武將身上嘗試」，他苦笑說自己的古裝行頭一層又一層重得不得了，也是一大挑戰。

電視歌仔戲《鳩摩羅什‧千年一譯》，9日舉行開鏡儀式，主演陳家逵（左起）、唐美雲、陳竹昇現身劇中還原度極高的場景。（武童文化事業提供）

由於故事背景是公元200多年到300年左右，今日拍攝的戲份正好是唐美雲（飾演鳩摩羅什）與唐文華（飾演後秦皇帝姚興）的「雙唐」對手戲，當走進由美術組細心考據後所搭設的長安御書房時，每一處都充滿時代氛圍與藝術巧思，有如電影級別的場景設計。唐美雲表示：「這齣戲籌備了3年，除了考據比以往更加嚴謹外，製作團隊的規格也是全面升級，尤其為了追求質感，該花的錢就是要花」，她直言看到場景很感動，因為大部分是過去只能在電影、圖片看到的畫面，「謝謝黃文英老師讓我們夢想成真，團隊跟的很堅強、很棒」。

面對製作費花錢毫不手軟的唐美雲，製作團隊的共識就是「不要讓她有機會想，因為她一想就會花錢」。唐美雲表示，雖然《鳩摩羅什》是10集的內容，不像之前《孟婆客棧》有30集，但是因為考據嚴謹與製作規格的全面提升，所以花費肯定不會比較少。媒體關心她拍會不會再遇到之前拍攝《孟婆客棧》時需拿房子抵押的資金問題，「我只能說目前還沒進展到那邊，而且製作團隊都會幫忙把關，一直交代錢要花在刀口上，只是偏偏我們的刀口有點多而已」。

電視歌仔戲《鳩摩羅什‧千年一譯》，9日舉行開鏡儀式，製作人兼主演唐美雲（中）率演員群一起出席。（林淑娟攝）

唐美雲表示，成立歌仔戲團至今28年，雖然每次演出幾乎都票房全滿，不過因製作費相當驚人，至今每年都是虧錢，她坦言常被質疑到底有沒有金錢數字概念，「虧掉的錢我可以在信義區買好幾棟房子！」

談起近期的演藝圈閃兵話題，50歲的陳竹昇說他18歲高中畢業後就早早去當兵2年，而且是他自己主動去公所講「趕快調我去當兵」，因為當時沒考大學，想要趕快去當完兵回來再想要幹嘛。巧的是，一旁的陳家逵跟他一樣都是當空軍。