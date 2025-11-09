新北市立圖書館第2總館即將於三重落地生根，為迎接這座新地標的誕生，市圖自9日起推出「城視跨閱」懷舊．迎新系列活動，並同步舉辦新館命名活動，邀請市民共同發想名稱，為城市閱讀未來寫下嶄新篇章。

新北市圖第2總館預計於民國120年完工，象徵市民文化生活邁向新階段。為提升民眾參與感，新北市立圖書館於11月9日至23日展開「命名活動」，鼓勵市民集思廣益，為新館命名，打造屬於全民的閱讀品牌。

已有47年歷史的三重分館，長年陪伴在地居民走過半世紀，如今隨第2總館計畫正式啟動，舊館即將功成身退。為紀錄舊館回憶與迎接新館誕生，市圖特別於11月9日至12月20日推出「城視跨閱」懷舊．迎新系列活動，內容包含「藍圖映閱」首獎藍圖展、「眾聲參閱」議題工作坊、命名活動，以及「圖書館之友回娘家」活動，邀全民共繪新北閱讀藍圖。

活動首日於三重分館熱鬧登場，現場除展示第2總館設計藍圖外，還設置《記憶之線》與《願景之網》互動牆，讓民眾分享對舊館的記憶與對新館的想像，也可透過臉書參與命名提案，共同迎接新北市閱讀新地標。

此外，系列活動也安排多場與建築美學結合的工作坊。11月16日起舉辦的「城市有書香｜Library for City」系列，特邀被譽為「空間的詩人」的建築師龔書章教授，以「建築與城市的閱讀」為題，帶領市民思考如何從建築視角打造理想圖書館。

12月則將推出「時光留閱・回娘家」懷舊活動，展出三重分館「悅讀一夏」歷年成果，並邀請歷屆創作者與民眾重溫舊時光。市圖表示，希望透過懷舊與創新的結合，讓市民一同參與城市文化記憶的延續與未來的想像。