中市警四分局犯罪預防宣導團日前前往轄內惠文高中校慶，舉辦了一場充滿青春氣息防詐宣導活動。（中市警四分局提供）

台中日月千禧酒店3F饗樂全日餐廳自助百匯限時用餐特價每位1111元。（台中日月千禧酒店提供）

政府普發1萬元現金即將入帳，市場買氣明顯升溫，「雙11購物節」熱潮再添一把火！除電商平台全力促銷外，百貨、飯店等實體通路也紛紛出招搶攻消費紅包。唯中市警方提醒，消費熱潮同時也是詐騙高峰期，呼籲民眾務必提高警覺，別讓荷包成為詐騙集團的提款機。

看準雙11全民嗨購熱潮，台中福華大飯店即日起至11月16日推出「1111購物節」，星級爆品與餐飲禮盒5折起，單筆消費滿5000元送牛肉麵禮盒或豪吧抵用券，搶搭普發現金列車。日月千禧酒店也祭出住房最低約2.4折，以及餐飲超殺優惠，餐廳自助百匯每人特價1111元，甜點快閃價111元，吸引不少精打細算的消費者提前卡位。

不過，警方也同步示警。中市警四分局統計，今年1至10月間受理網購詐騙115件，其中20至29歲族群占比逾4成、學生族群高達26.3％。最常見詐騙手法包括以「超低價」吸睛的一頁式假網站、貨到付款的「幽靈包裹」，以及盜用品牌名義的假客服退款陷阱。警方提醒，越是看似「撿到便宜」，越可能成為受害關鍵。

為避免防詐宣導流於口號，中市警二分局特別推出「網購五字訣．安心消費不遇劫」抽獎活動，融入摸彩互動及創意獎品，吸引民眾熱烈響應。中市警四分局則鎖定年輕族群，以校園音樂宣導方式推出「堅定系防詐」歌曲，用流行語唱出「你在騙什麼騙？」的警語，讓防詐教育更貼近生活。

警方呼籲，網購期間務必牢記「五字訣」：防低價、查賣家、慎點連、拒急催、有疑撥165。分局長強調，享受雙11優惠時，更要守住理智，「防詐也要防衝動」，才是真正聰明消費。