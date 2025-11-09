11月8日晚，俄羅斯對烏克蘭能源和天然氣基礎設施發動大規模攻擊，是開戰以來最大的針對性空襲之一，導致基輔和基輔州緊急停電超過12小時。這場空襲發生在凌晨，使得許多熟睡民眾矇然中沒有逃生，空人機撞擊公寓大廈造成4人死亡、12人受傷。

烏克蘭空軍報告稱，俄羅斯連夜發射了458架無人機，防空部隊擊落其中的406架；俄羅斯還發射了45枚巡弋飛彈與彈道飛彈，其中9枚被擊落。

俄羅斯空襲的主要目標是克列緬丘格市(Kremenchuk)、基輔市(Kyiv)、第聶伯羅市(Dnipro)、哈爾科夫市(Kharkiv)、切爾尼戈夫市(Chernihiv)。另外，蘇梅市(Sumy)以及敖德薩州(Odesa Oblast)也聽到了爆炸聲。

烏克蘭國家電網公司(Ukrenergo)稱，這次襲擊造成多個地區實施了緊急停電。一位高層主管說「他們毀掉我們日夜搶修的設備，許多發電廠的供電能力降至零。」

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)說：「這是非常明目張膽的針對民用設備的空襲，在很多方面都是一種挑釁。」

他補充說，烏克蘭正在與美國合作購買更多的愛國者防空系統。

烏克蘭最大的私人能源公司DTEK報告稱，其中一座火力發電廠遭到俄羅斯攻擊，嚴重受損。自全面入侵開始以來，俄羅斯已對DTEK旗下的發電廠，發動了210多次攻擊。

在基輔，各地停電情況不一，部分地區預計停電長達8小時。

能源部長赫林丘克(Svitlana Hrynchuk)表示，這次襲擊是「自2022年2月俄羅斯全面入侵以來，針對能源設施的最大規模的直接彈道飛彈襲擊之一。很難想起有如此多的彈道飛彈直接襲擊能源設施。」

整個秋季，俄羅斯加大了對烏克蘭能源基礎設施的攻擊力度，企圖讓烏克蘭再次陷入嚴冬。 10月3日和5日發生的兩次攻擊尤為嚴重，摧毀了烏克蘭約60%的天然氣生產設施。

烏克蘭外交部長西比哈(Andrii Sybiha)還表示，11月7日至8日夜間，俄羅斯這次的電力打擊，還針對赫梅利尼茨基(Khmelnytskyi NPP)、羅夫諾核電廠(Rivne)的連外的變電站，這是其對烏克蘭能源基礎設施進行大規模攻擊的一部分。

西比哈在社交媒體上貼文寫道：「這些並非意外，而是精心策劃的襲擊。俄羅斯正在蓄意危害歐洲的核安全，」

他沒有說明襲擊破壞到什麼程度，官方也並未報告核電廠運作受到任何干擾。

在變電站遭到攻擊後，西比哈呼籲召開國際原子能總署（IAEA）理事會緊急會議。他說：「全球需要施加足夠的壓力，迫使莫斯科停止核訛詐。要求俄羅斯停止再對核能設備的魯莽攻擊，以免發生災難性事故」。

這兩座核電廠都位於烏克蘭西部，遠離前線，但仍容易受到附近基礎設施攻擊的影響。