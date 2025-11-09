前NBA與WNBA名帥阿杜巴圖（Richie Adubato）於6日辭世，享壽87歲。消息由家人證實，女兒在社群媒體上發文表示，父親是一位「風趣、聰慧、充滿活力又真誠溫暖的人」，希望世人以笑容與感恩懷念他。NBA、WNBA官方及多支他曾執教過的球隊隨後也紛紛發聲悼念，向這位籃壇傳奇致敬。
阿杜巴圖籃球生涯橫跨超過40年，無論在NBA或WNBA都留下深遠印記。他最為人熟知的執教時期，是1999年至2004年間率領WNBA紐約自由人（New York Liberty）三度闖入總冠軍賽，締造球隊榮耀。執教178場累積100勝，至今仍是隊史最多執教場次紀錄保持者，勝場數也僅次於現任教頭布朗德羅（Sandy Brondello）。自由人隊也發文感謝他為球隊奠下的文化與精神，形容他是「立下卓越標竿的傳奇人物」。
在NBA，阿杜巴圖同樣身影鮮明。他於1989年至1993年擔任達拉斯獨行俠總教練，並於1979-80球季及1997年分別出任底特律活塞與奧蘭多魔術臨時總教練。他以善於激勵球員、臨場反應靈活著稱，是那個年代少數能在兩大聯盟皆立足的教練之一。
退休後，他仍以不同形式活躍於籃球圈。自2005年至2020年間，阿杜巴圖擔任奧蘭多魔術隊球評，以幽默風趣的語調和敏銳觀察深受球迷喜愛。魔術隊在官方聲明中表示：「他讓體育館充滿連結與喜悅，用智慧與幽默影響了無數人。」
NBA與WNBA官方也共同發出哀悼聲明，感謝阿杜巴圖長達四十載的貢獻，強調他在推動籃球文化與提攜後輩方面扮演關鍵角色。《ESPN》記者維塔勒（Dick Vitale）在社群平台X發文悼念：「他是我摯愛的朋友與真正的教練典範，將被永遠懷念。」
