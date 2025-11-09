The NBA and WNBA mourn the passing of Richie Adubato. Richie’s coaching career spanned four decades, including serving as head coach for the Dallas Mavericks, New York Liberty and Washington Mystics, as well as interim head coach for the Detroit Pistons and Orlando Magic. He was… pic.twitter.com/MOiaxWZ9jO — NBA History (@NBAHistory) November 7, 2025

前NBA與WNBA名帥阿杜巴圖（Richie Adubato）於6日辭世，享壽87歲。消息由家人證實，女兒在社群媒體上發文表示，父親是一位「風趣、聰慧、充滿活力又真誠溫暖的人」，希望世人以笑容與感恩懷念他。NBA、WNBA官方及多支他曾執教過的球隊隨後也紛紛發聲悼念，向這位籃壇傳奇致敬。

阿杜巴圖籃球生涯橫跨超過40年，無論在NBA或WNBA都留下深遠印記。他最為人熟知的執教時期，是1999年至2004年間率領WNBA紐約自由人（New York Liberty）三度闖入總冠軍賽，締造球隊榮耀。執教178場累積100勝，至今仍是隊史最多執教場次紀錄保持者，勝場數也僅次於現任教頭布朗德羅（Sandy Brondello）。自由人隊也發文感謝他為球隊奠下的文化與精神，形容他是「立下卓越標竿的傳奇人物」。

在NBA，阿杜巴圖同樣身影鮮明。他於1989年至1993年擔任達拉斯獨行俠總教練，並於1979-80球季及1997年分別出任底特律活塞與奧蘭多魔術臨時總教練。他以善於激勵球員、臨場反應靈活著稱，是那個年代少數能在兩大聯盟皆立足的教練之一。

退休後，他仍以不同形式活躍於籃球圈。自2005年至2020年間，阿杜巴圖擔任奧蘭多魔術隊球評，以幽默風趣的語調和敏銳觀察深受球迷喜愛。魔術隊在官方聲明中表示：「他讓體育館充滿連結與喜悅，用智慧與幽默影響了無數人。」

NBA與WNBA官方也共同發出哀悼聲明，感謝阿杜巴圖長達四十載的貢獻，強調他在推動籃球文化與提攜後輩方面扮演關鍵角色。《ESPN》記者維塔勒（Dick Vitale）在社群平台X發文悼念：「他是我摯愛的朋友與真正的教練典範，將被永遠懷念。」