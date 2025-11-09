雙11網購節火熱開跑，據外部統計，台灣進口小型包裹數量呈爆炸性上升，近十年來成長269.5％，尤其去年進口包裹總金額超過650億元，因此超商每到10月下旬，門市海內外包裹寄取件需求就急速增長，店內總能看見成堆的包裹山，貨量甚至占據走道，業者瞄準潛在消費力，便強打自家電商與跨境電商好康；此外，民眾上門寄取件也間接帶旺併買率，線下業績約上漲1成以上。

全家行動購推「NINE WEST直條28吋前開式旅行箱」，11月11日當天輸碼享優惠，原價6980元、特價5933元再送20吋登機箱。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家一次串聯「比比昂」、「買跨買（跨境直購）」、「全家行動購」3大電商平台推雙11活動，像是去年6月進駐全家會員App的「比比昂日貨」專區，人氣爆品周周下殺1元起，新會員再享指定商品0元優惠；「全家行動購」去年雙11檔期業績成長近2成，即日起至11月11日天天都有買1送1限時快閃，包含飲料、零食等超過50項商品，雙11當天更有限時輸碼活動，晚間滿688元享9折等好康；另「全家Fun心取」同步推取件優惠，11月22日前會員取件享FamiCollection超柔抽取式衛生紙110抽9元或Fami!ce霜淇淋買1送1等。

7-11即日起加碼投入上千萬行銷資源，透過全台門市、國際交貨便、OPENPOINT App取件集點、跨境店取、安心取等打造多元寄取件活動。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11國際交貨便自11月12日至11月25日推寄件送11元7-11購物金。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11自2014年起推出「國際交貨便」，為跨境電商與國際賣家打造一站式寄件解決方案，今年國際交貨便使用人次已翻倍成長，為順應雙11網購盛典，11月12日至11月25日推寄件送11元7-11購物金；此外，7-11跨境店取合作平台即日起獨家新增日本人氣的札幌藥妝，以及大國藥妝、SUGI、Mercari、蝦皮跨境等，12月23日前海內外網購選7-11取件可參加OPENPOINT App小七集點卡推出的「安心取與帳單繳費集點GO」活動，集滿點數可抽iPhone 17 Pro Max等大獎。

OKmart推11月12日前憑店到店／店到宅／蝦皮寄取件收據至官網登錄交易序號與門市可抽500元商品卡。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart於11月11日當天推OKCAFE大杯莊園美式／拿鐵（含極淬系列）同品項買2送2，雲端商城OKmall同步加碼「買11送11」方案，選擇極淬系列再送1111點OK Point；另祭出多款商品任選2件111元、任選4件111元，搭配飲品買1送1、買2送1等組合；11月12日前憑店到店／店到宅／蝦皮寄取件收據至OKmart官網登錄交易序號與門市可抽500元商品卡。

民眾在指定電商下單選萊爾富取貨，可免費喝大杯美式咖啡。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富推出11月11日當天蝦皮購物下單並選擇至自家門市完成取件，享有拿鐵咖啡單件折25元優惠；另輸入Hi-Life VIP App隨機推播的限定優惠碼，下單還有機會現折30元；11月14日前淘寶下單選萊爾富，取貨就送大杯美式咖啡。