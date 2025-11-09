國道三號南向291.3公里處，嘉義竹崎路段，於7日上午約莫10點多，發生一起造成貨車兩人當場身亡的嚴重交通事故。本國籍駕駛盧姓男子（31歲）和坐在副駕駛座的菲律賓籍移工，兩人的遺體都呈現懸掛在車頭的狀態，景象令人感到相當震驚。

國三竹崎段南下，7日發生2起重大車禍，8日又發生大車方向盤突然鎖死翻覆，讓當地人懷疑是否跟抓交替有觀。（中時資料照）

然而，令人意想不到的是，在這起事故發生後大約24小時，在同一路段的北向車道上，又發生了一起混凝土車失控翻覆的事件。幸運的是，47歲的黃姓駕駛保住了性命，僅僅受到輕微的擦傷。不過，黃姓駕駛事後表示，事發當時方向盤毫無預警地突然卡死，導致了這場車禍的發生。他在得知前一天才發生死亡車禍的消息後，對於是否為民間傳說中的「抓交替」的猜測也開始流傳開來。

根據警方的調查報告，7日早上10點20分左右，盧姓男子駕駛著小貨車，載著他的菲律賓籍同事沿著國道往南行駛。當車輛行經事故發生的路段時，不慎追撞了前方的大貨車，導致小貨車的車頭嚴重變形損毀，擋風玻璃也破碎不堪。盧姓男子和他的菲律賓籍同事當場就失去了呼吸和心跳，兩人雙雙懸掛在車頭的位置，畫面十分怵目驚心。警消人員接獲報案後，立即趕往現場將兩人救出並送往醫院進行搶救，遺憾的是，由於傷勢實在太過嚴重，最終仍宣告搶救無效身亡。

沒想到，在這起車禍發生後僅僅過了約莫24小時，47歲的黃姓男子在8日上午11點多駕駛著混凝土預拌車行經國道三號北向291.7公里處時，突然失控並自撞翻覆，車上載運的砂石也傾倒了一地。所幸黃姓男子命大，只有受到輕微的擦傷，並不需要送醫治療。

更令人感到不可思議的是，黃姓男子聲稱，當他駕車行駛到該地點時，方向盤突然沒有任何徵兆地發生了詭異的鎖死現象，讓他完全無法控制車輛。整輛預拌車也因此失控翻覆。在聽聞前一天該路段才發生過兩死的車禍事故後，他忍不住感到毛骨悚然。這樣詭異的巧合，也讓當地民眾開始揣測，是否與民間傳說中所謂的「抓交替」有所關聯。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！