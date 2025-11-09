民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，明起至14日開放領表登記，預計明年1月12日至17日進行初選民調，嘉義縣長部分，立委蔡易餘展現接班態勢，縣議員黃榮利也表態要爭取提名，初步了解，兩人都將在11月11日北上領表登記。
嘉義縣長翁章梁任期明年屆滿，蔡易餘早早展現選縣長氣勢，今年初開始跨選區跑行程，山區許多公開活動、廟會、餐會、平安宴都看得到蔡易餘團隊，他本人也頻頻在山區亮相，連不同黨派的山區鄉鎮地方民代都說，今年已看過蔡易餘好幾次。
2024年大選，黃榮利曾表態要投入嘉義縣第一選區(海區)立委選舉，最後以大局為重，接受協調，讓蔡易餘繼續選立委，這次縣長選舉，黃榮利不讓了，近期除出席山區活動，也會私下拜訪地方人士，布局縣長選舉鴨子划水。
初步了解，蔡易餘規畫11月11日上午11點11分登記領表，黃榮利安排在11月11日下午2點。
